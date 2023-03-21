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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года

Прогноз на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года
Артемий Кутейников
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Антон Слепышев.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА

21 марта в Ярославле в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив» в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах KHL и KHL Prime стартует в 19.15 мск. ЦСКА ведет в серии со счетом 2:0.

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Букмекерская компания PARI считает «Локомотив» фаворитом предстоящей игры. На победу ярославцев в основное время можно поставить за 2.37, что около 42% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (25%), успех ЦСКА — за чуть меньшие 3.02 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат, если команды доберутся до овертайма, принесет 4650 рублей.

Возьмите вариант Х2 за 1.58, если верите, что армейцы не проиграют железнодорожникам в третьем матче кряду.

В предыдущей встрече команды показали необычно высокую для очных встреч результативность — забросили аж пять шайб. ТБ 3.5 в предстоящей встрече доступен за 1.50, на ТБ 4.5 — за 2.25.

Кто, по вашему мнению, откроет счет в игре? «Локомотив» — 1.80, ЦСКА — 1.98.

В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.57.

Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.10, «Локо» — за 1.73.

На голы от обеих команд в стартовые 10 минут матча можно поставить за крупные 9.00.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» выглядел не хуже ЦСКА в первых двух матчах, но кошмарная реализация серьезно подвела железнодорожников. Теперь им предстоит отыгрываться с 0:2 в серии, но, на их счастье, следующие встречи состоятся на домашней арене, где сопернику будет труднее под давлением местных трибун.

До поражений в плей-офф ярославцы не уступили ЦСКА в основное время в пяти играх кряду, в том числе дважды на своем льду. Сейчас они будут заряжены на реванш как никогда, а у москвичей, наоборот, есть возможность взять паузу.

Что касается результативности, то команды ни разу в предыдущих 11 матчах не забросили больше пяти шайб. Вряд ли серия прервется именно сейчас.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 5.5 за 1.87.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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«Металлург» — «Авангард»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
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