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20 марта, 23:45

«Локомотив» почти в три раза перебросал ЦСКА в последнем матче, но проиграл. Получится ли у парней Никитина поправить прицел?

Прогноз и ставка на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года
Евгений Коростелев
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ЦСКА — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
ЦСКА — «Локомотив».
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА
1/2
Домашний лед поможет ярославцам размочить счет в серии.

21 марта в Ярославле состоится третий матч серии 1/4 финала плей-офф КХЛ, в котором «Локомотив» сыграет с московским ЦСКА. Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 19.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, а также на телеканалах KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 19.15 мск. Счет в серии — 2:0 в пользу ЦСКА.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 21 марта 2023 года

Букмекерская компания PARI считает, что у «Локомотива» есть неплохие шансы сократить отставание в серии. Победу ярославцев в основное время можно взять за 2.30, вероятность такого исхода — примерно 43%. Ничья доступна за 3.45 (26%), успех ЦСКА — за чуть меньшие 3.00 (33%).

Считаете, что армейцы снова не проиграют? Возьмите вариант Х2 за 1.62.

ЦСКА — «Локомотив».
Официальный сайт ХК ЦСКА

В предыдущей встрече команды показали необычно высокую для очных встреч результативность и настреляли аж пять шайб. На ТБ 3.5 в предстоящей игре можно поставить за 1.55, на ТБ 4.5 — за 2.30.

В обоих матчах плей-офф армейцы забросили ярославцам две и более шайбы. ИТБ2 (1.5) идет за приятные 1.60.

Кто откроет счет в матче? «Локомотив» — 1.80, ЦСКА — 2.00, никто — 49.0.

Победа ЦСКА с учетом основного времени и овертайма доступна за 2.15, «Локо» — за 1.70.

Также вы все еще можете поставить на проход одной из команд в следующий раунд: на коллектив Федорова котировка — 1.15, на банду Игоря Никитина — 5.50.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 1/4 финала плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года

ЦСКА едва не вылетел из Кубка Гагарина в противостоянии с «Северсталью» (4-3), но битву с «Локомотивом» начал за здравие. Но только по счету: в первом матче выиграл 2:0, во втором 3:2. При этом в последней встрече армейцы показали волю — отыгрались со счета 0:2. Однако стоит обратить внимание на соотношение бросков в обоих матчах: общее количество — 77:30 в пользу ярославцев.

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Команда Игоря Никитина необычно агрессивна в атаке — в последний и единственный раз в сезоне железнодорожники почти в три раза превзошли соперника по броскам в игре с «Сочи». Но ЦСКА — это и близко не худшая команда регулярного сезона. Армейцы ни разу не выглядели настолько блекло у чужих ворот и не позволяли так много у своих. Но пока эта тактика приносит успех. Пока.

«У Игоря Никитина в команде нет звезд. В Ярославле хорошая команда: школа, ребята все бойцы, но мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в самое важное время», — заявил двукратный олимпийский чемпион Игорь Кожевников. Спорить с ним тяжело, но, с другой стороны, смелость и настойчивость в какой-то момент обязательно приведет к результату. Совершать по 30+ бросков и не забрасывать невозможно, учитывая, что Адам Рейдеборн и другие вратари армейцев не святые — серия с «Северсталью» это четко подсветила.

В Ярославле при поддержке своих болельщиков «Локо» едва ли сбавит обороты, при этом обороняться команда не разучилась. Малое количество бросков со стороны ЦСКА в том числе свидетельство плотной и сбалансированной игры железнодорожников на своей половине площадки.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА

«Локомотив» не выглядел хуже ЦСКА в первых двух матчах, но оба раза проиграл. Такое случается — вопреки поговорке снаряд иногда дважды в одну воронку все же попадает. Трижды — намного-намного реже.

У ярославцев всего четыре поражения в 13 последних домашний играх. На «Арене-2000» команда Никитина на финальном отрезке сезона била и «Динамо», и СКА, и ЦСКА, играла на равных (уступила лишь в овертайме). Сейчас же, когда армейцы повели 2:0 в серии, можно еще и рассчитывать на их легкую расслабленность — все-таки наполовину дело сделано. Поэтому сейчас идеальная возможность сократить отставание в серии. Или перевернуть что-то будет уже очень сложно.

Рекомендуемая ставка: «Локомотив» победит за 1.70.

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КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
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 - : -
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