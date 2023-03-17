Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ
17 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. По ее итогам определились четыре пары участников, которые поспорят за право попасть в топ-4 лучших команд Европы. Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:
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«Реал» Мадрид — «Челси»;
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«Интер» — «Бенфика»;
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«Манчестер Сити» — «Бавария»;
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«Милан» — «Наполи».
Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд сыграть в полуфинале. «Манчестер Сити» считается фаворитом противостояния с «Баварией». На проход английского клуба можно поставить за 1.74, что составляет приблизительно 57% вероятности исхода. Успех «Баварии» доступен за 2.07 (43%).
В битве «Реала» и «Челси» лучшие шансы на выход в 1/2 у мадридского клуба, считают аналитики. Триумф команды Анчелотти можно взять за 1.68 (59%), выход коллектива Поттера — за 2.16 (41%). В прошлом сезоне бланкос в тяжелой двухматчевой дуэли оказались сильнее противника.
Также аналитики верят, что один из полуфиналов будет чисто итальянским. Это станет возможно в результате победы «Интера» над «Бенфикой». Проход нерадзурри в 1/2 можно взять за 1.80 (55%), выигрыш «орлов» — за 1.99 (45%).
Что касается заключительной пары участников, то здесь преимущество целиком и полностью за «Наполи» (1.36 или 73%). Успех «Милана» можно взять за крупные 3.09 (27%). Три из четырех последних матчей завершились в пользу коллектива Спаллетти.
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — через неделю, 18 и 19 числа.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|15
|3
|1
|53-9
|48
|
2
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
3
|Ростов
|19
|11
|5
|3
|35-27
|38
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|34-20
|32
|
6
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
7
|Ахмат
|19
|9
|2
|8
|30-29
|29
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|19
|5
|5
|9
|20-30
|20
|
13
|Пари НН
|19
|5
|4
|10
|23-34
|19
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|19
|3
|4
|12
|19-40
|13
|
16
|Торпедо
|19
|1
|4
|14
|9-33
|7
|18.03
|12:00
|
Оренбург – Спартак
|2 : 0
|18.03
|14:15
|
Урал – Динамо
|0 : 1
|18.03
|16:30
|
Факел – Сочи
|3 : 0
|18.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|3 : 2
|19.03
|14:00
|
Химки – Ростов
|- : -
|19.03
|16:30
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|19.03
|16:30
|
Пари НН – Торпедо
|- : -
|19.03
|19:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|7
|1
|3