Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ

17 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. По ее итогам определились четыре пары участников, которые поспорят за право попасть в топ-4 лучших команд Европы. Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:

«Реал» Мадрид — «Челси»;

«Интер» — «Бенфика»;

«Манчестер Сити» — «Бавария»;

«Милан» — «Наполи».

Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд сыграть в полуфинале. «Манчестер Сити» считается фаворитом противостояния с «Баварией». На проход английского клуба можно поставить за 1.74, что составляет приблизительно 57% вероятности исхода. Успех «Баварии» доступен за 2.07 (43%).

В битве «Реала» и «Челси» лучшие шансы на выход в 1/2 у мадридского клуба, считают аналитики. Триумф команды Анчелотти можно взять за 1.68 (59%), выход коллектива Поттера — за 2.16 (41%). В прошлом сезоне бланкос в тяжелой двухматчевой дуэли оказались сильнее противника.

Также аналитики верят, что один из полуфиналов будет чисто итальянским. Это станет возможно в результате победы «Интера» над «Бенфикой». Проход нерадзурри в 1/2 можно взять за 1.80 (55%), выигрыш «орлов» — за 1.99 (45%).

Что касается заключительной пары участников, то здесь преимущество целиком и полностью за «Наполи» (1.36 или 73%). Успех «Милана» можно взять за крупные 3.09 (27%). Три из четырех последних матчей завершились в пользу коллектива Спаллетти.

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — через неделю, 18 и 19 числа.