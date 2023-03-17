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17 марта, 15:35

Эксперты оценили шансы «Сити» и «Реала» встретиться в полуфинале ЛЧ

Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн празднует забитый мяч.
Фото Global Look Press

17 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. По ее итогам определились четыре пары участников, которые поспорят за право попасть в топ-4 лучших команд Европы. Итоговое распределение команд выглядит следующим образом:

  • «Реал» Мадрид — «Челси»;

  • «Интер» — «Бенфика»;

  • «Манчестер Сити» — «Бавария»;

  • «Милан» — «Наполи».

ХК&nbsp;ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet оценила шансы команд сыграть в полуфинале. «Манчестер Сити» считается фаворитом противостояния с «Баварией». На проход английского клуба можно поставить за 1.74, что составляет приблизительно 57% вероятности исхода. Успех «Баварии» доступен за 2.07 (43%).

В битве «Реала» и «Челси» лучшие шансы на выход в 1/2 у мадридского клуба, считают аналитики. Триумф команды Анчелотти можно взять за 1.68 (59%), выход коллектива Поттера — за 2.16 (41%). В прошлом сезоне бланкос в тяжелой двухматчевой дуэли оказались сильнее противника.

Также аналитики верят, что один из полуфиналов будет чисто итальянским. Это станет возможно в результате победы «Интера» над «Бенфикой». Проход нерадзурри в 1/2 можно взять за 1.80 (55%), выигрыш «орлов» — за 1.99 (45%).

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Что касается заключительной пары участников, то здесь преимущество целиком и полностью за «Наполи» (1.36 или 73%). Успех «Милана» можно взять за крупные 3.09 (27%). Три из четырех последних матчей завершились в пользу коллектива Спаллетти.

Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — через неделю, 18 и 19 числа.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч плей-офф КХЛ 17 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

«ПАРИ НН» представил новый мерч для болельщиков и жителей Нижнего Новгорода
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
ЦСКА – Зенит
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