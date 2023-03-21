«Металлург» — «Авангард»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 21 марта 2023 года
21 марта в Магнитогорске состоится третий матч серии 1/4 финала КХЛ, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдет на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. «Авангард» уверенно лидирует в серии со счетом 2:0.
«Металлург» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании PARI. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 41%. Успех «Авангарда» можно взять за 2.90 (34%), ничью — за 3.75 (25%).
Ставка в 1000 рублей на гостей, если игра завершится с нужным счетом, принесет выигрыш в 2900 рублей.
«Авангард» выиграл два первых матча серии. На то, что на этот раз омичи как минимум не проиграют по итогам 60 минут, котировка — 1.57.
Тотал больше 4.5 шайбы доступен за приятные 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. В пяти из шести предыдущих встреч соперники пробили «верх».
Также в пяти из шести последних матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.
Нападающий «ястребов» Рид Буше забросил в обоих матчах плей-офф с «Магниткой», всего — три шайбы. Его гол предложено оформить за 2.30.
Успех «Авангарда» в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма доступен за 2.10, «Металлурга» — за 1.75.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард»
«Авангард» выиграл два первых матча, но оба они были чрезвычайно близкими: в первом «ястребы» победили лишь в овертайме, а во втором вели 3:0, но забрали игру только в середине третьего периода (4:3). Последний успех стал для команды Михаила Кравеца четвертым подряд над «Металлургом». Правда, три из них пришлись на домашние встречи.
На своей площадке «Магнитка» значительно лучше противостоит сопернику — оставила за собой три из четырех предыдущих матчей. Однако близость команд не дает покоя, и игра может качнуться в одну или другую сторону — на этом легко погореть.
Значительно больше энтузиазма вызывает вариант со ставкой на «верх» в игре. Вне зависимости от того, где проходили встречи, команды в последние годы забивали много — не менее пяти шайб в 16 из 18 матчей. «Авангард» точно не станет закрываться — у него есть комфортное преимущество, но и отстающему в серии «Металлургу» на своей площадке делать это смысла нет.
Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|15
|3
|2
|53-10
|48
|
2
|Ростов
|20
|12
|5
|3
|36-27
|41
|
3
|Спартак
|20
|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
|Динамо
|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
|Ахмат
|20
|10
|2
|8
|31-29
|32
|
7
|Оренбург
|20
|10
|1
|9
|40-40
|31
|
8
|Краснодар
|20
|8
|5
|7
|38-35
|29
|
9
|Сочи
|20
|8
|4
|8
|29-39
|28
|
10
|Урал
|20
|7
|4
|9
|24-31
|25
|
11
|Локомотив
|20
|6
|4
|10
|27-37
|22
|
12
|Кр. Советов
|20
|5
|5
|10
|20-31
|20
|
13
|Пари НН
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
14
|Факел
|20
|2
|11
|7
|27-37
|17
|
15
|Химки
|20
|3
|4
|13
|19-41
|13
|
16
|Торпедо
|20
|1
|5
|14
|10-34
|8
|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|10
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|18
|1
|4