21 марта в Магнитогорске состоится третий матч серии 1/4 финала КХЛ, в котором «Металлург» примет «Авангард». Встреча пройдет на «Металлург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы KHL и KHL Prime. Трансляция стартует в 16.45 мск. «Авангард» уверенно лидирует в серии со счетом 2:0.

«Металлург» — фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании PARI. На победу хозяев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность такого исхода — примерно 41%. Успех «Авангарда» можно взять за 2.90 (34%), ничью — за 3.75 (25%).

Ставка в 1000 рублей на гостей, если игра завершится с нужным счетом, принесет выигрыш в 2900 рублей.

«Авангард» выиграл два первых матча серии. На то, что на этот раз омичи как минимум не проиграют по итогам 60 минут, котировка — 1.57.

Тотал больше 4.5 шайбы доступен за приятные 1.95, ТМ 4.5 — за 1.85. В пяти из шести предыдущих встреч соперники пробили «верх».

Также в пяти из шести последних матчей «Авангард» забрасывал в ворота «Металлурга» минимум три шайбы. ИТБ2 (2.5) идет за 2.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.53.

Нападающий «ястребов» Рид Буше забросил в обоих матчах плей-офф с «Магниткой», всего — три шайбы. Его гол предложено оформить за 2.30.

Успех «Авангарда» в предстоящей игре с учетом основного времени и овертайма доступен за 2.10, «Металлурга» — за 1.75.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Авангард»

«Авангард» выиграл два первых матча, но оба они были чрезвычайно близкими: в первом «ястребы» победили лишь в овертайме, а во втором вели 3:0, но забрали игру только в середине третьего периода (4:3). Последний успех стал для команды Михаила Кравеца четвертым подряд над «Металлургом». Правда, три из них пришлись на домашние встречи.

На своей площадке «Магнитка» значительно лучше противостоит сопернику — оставила за собой три из четырех предыдущих матчей. Однако близость команд не дает покоя, и игра может качнуться в одну или другую сторону — на этом легко погореть.

Значительно больше энтузиазма вызывает вариант со ставкой на «верх» в игре. Вне зависимости от того, где проходили встречи, команды в последние годы забивали много — не менее пяти шайб в 16 из 18 матчей. «Авангард» точно не станет закрываться — у него есть комфортное преимущество, но и отстающему в серии «Металлургу» на своей площадке делать это смысла нет.

Рекомендуемая ставка: ТБ 4.5 за 1.95.