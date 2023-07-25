Марко Чеккинато — Александр Шевченко: прогноз на матч ATP Умаг 25 июля 2023 года
25 июля в хорватском Умаге состоится встреча между россиянином Александром Шевченко и итальянцем Марко Чеккинато. Игра начнется не ранее 19.00 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Счет личных встреч — 1:0 в пользу отечественного теннисиста.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение Шевченко. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.47, что примерно 68% вероятности исхода. Успех Чеккинато предложен за 2.55 (32%).
Ставка в 1000 рублей на итальянца в случае его выигрыша принесет выплату в 2550 рублей.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу Александра за 2.23. Такой же результат был зафиксирован в прошлом году, когда теннисисты встречались на турнире в польском Щецине.
Тотал больше 21.5 гейма доступен за 1.84, ТМ 21.5 — за 1.90. В прошлый раз соперники разыграли 16 геймов.
Успех Шевченко с форой (-3.5) гейма можно оформить за 1.95, Ф1(+3.5) — за 1.80.
Неплохой коэффициент на то, что Чеккинато возьмет хотя бы один сет, — 1.61.
Тай-брейк в матче оценен в 3.25, его отсутствие — в 1.29.
Прогноз и ставка на матч Марко Чеккинато — Александр Шевченко
Оба спортсмена не блещут результатами. Правда, Шевченко на прошлом турнире в Бостаде обыграл Хуана-Мануэля Серундоло, а вот у Чеккинато серия поражений растянулась уже на семь матчей. Причем по ходу этой серии он выиграл всего один сет, а в Швеции взял лишь три гейма у Павла Котова.
Думается, Шевченко оправданно идет фаворитом встречи, причем пройти скисшего итальянца он должен достаточно уверенно. Конечно, не так, как в прошлом году — в Щецине он обыграл его 6:2, 6:2, но с разницей в три и более гейма точно.
Рекомендуемая ставка: победа Шевченко с форой (-2.5) гейма за 1.71.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
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1
|Краснодар
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|1
|0
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|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1