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«Локомотив» — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прямая трансляция матча Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Локомотива» в матче РПЛ против «Рубина».
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

«Урал», финалист прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов, стартует в новом розыгрыше турнира поединком с «Локомотивом». 25 июля пройдет первый тур группового этапа, команды сойдутся в Москве на «РЖД Арене». Рефери Артур Федоров просигнализирует о начале встречи в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.00 мск.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на выигрыш железнодорожников можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 51% вероятности. Триумф екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%) — это наименее вероятный исход, ничья идет за 3.77 (25%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: «шмели» победили на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Всего же екатеринбуржцы не уступили железнодорожникам уже в четырех матчах подряд. Поставить еще на одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.

Правда, три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога противостояния отражают солидный перевес хозяев:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;

• 1:0 — за 7.26.

Вильсон Изидор (&laquo;Локомотив&raquo;). «Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

В прошлом сезоне РПЛ соперники выдали два ярких поединка, в которых заколачивали минимум четыре мяча на двоих. Аналитики ждут еще одну результативную встречу: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12. Ставка на «обе забьют» заходила лишь в четырех из последних 10 официальных столкновений команд. При этом она сыграла в двух предыдущих матчах.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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