«Локомотив» — «Урал»: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года
«Урал», финалист прошлого розыгрыша Кубка России в Пути регионов, стартует в новом розыгрыше турнира поединком с «Локомотивом». 25 июля пройдет первый тур группового этапа, команды сойдутся в Москве на «РЖД Арене». Рефери Артур Федоров просигнализирует о начале встречи в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир стартует в 18.00 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на выигрыш железнодорожников можно с коэффициентом 1.88, что составляет примерно 51% вероятности. Триумф екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%) — это наименее вероятный исход, ничья идет за 3.77 (25%).
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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: «шмели» победили на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Всего же екатеринбуржцы не уступили железнодорожникам уже в четырех матчах подряд. Поставить еще на одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.
Правда, три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога противостояния отражают солидный перевес хозяев:
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;
• 1:0 — за 7.26.
В прошлом сезоне РПЛ соперники выдали два ярких поединка, в которых заколачивали минимум четыре мяча на двоих. Аналитики ждут еще одну результативную встречу: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.
Рынок на обмен точными выстрелами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12. Ставка на «обе забьют» заходила лишь в четырех из последних 10 официальных столкновений команд. При этом она сыграла в двух предыдущих матчах.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1