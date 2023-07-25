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«Зенит» — «Ахмат»: где смотреть матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — «Ахмат» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Марио Фернандес («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram

25 июля чемпион последних пяти розыгрышей РПЛ «Зенит» стартует в новой кампании Кубка России — турнира, который не покорялся петербуржцам уже четыре года. В первом туре группового этапа команда Сергея Семака схлестнется с «Ахматом». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Цыганок. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Группа C
25 июл, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: победа сине-бело-голубых предложена с коэффициентом 1.37, что составляет приблизительно 71% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее возможный результат. Раздел очков идет за 5.33 (18%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ грозненцы ни разу не уступили «Зениту». Дома «Ахмат» добыл нулевую ничью, а на выезде и вовсе одолел (2:1) будущего обладателя титула. Поставить на то, что коллектив Сергея Ташуева не проиграет и в предстоящей встрече, можно за 3.13.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога матча выглядят следующим образом:

• 2:0 в пользу хозяев — за 6.18;

• 1:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.50.

Сергей Семак, главный тренер &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

Эксперты почти уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.38. Правда, хотя бы три мяча на двоих оппоненты заносили лишь в четырех из последних 10 встреч во всех турнирах.

«Обе забьют» идет за 1.91, обратный рынок — за 1.89. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 поединков команд во всех соревнованиях.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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