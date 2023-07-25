«Зенит» — «Ахмат»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года
25 июля в первом туре группового этапа Кубка России схлестнутся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Главный арбитр встречи Сергей Цыганок даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 20.30 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
В букмекерской компании Olimpbet хозяев считают однозначными фаворитами: поставить на успех петербуржцев можно с коэффициентом 1.37, что составляет примерно 71% вероятности. Триумф гостей доступен с котировкой 7.75 (11%), даже «мирный» исход идет за более вероятные 5.33 (18%).
Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на раздел очков при благоприятном результате принесет 5330 рублей.
В прошлом розыгрыше РПЛ грозненцы ни разу не уступили «Зениту», который стал чемпионом. Дома «Ахмат» отстоял нулевую ничью, на выезде победил (2:1). Поставить на то, что коллектив Сергея Ташуева не проиграет и в предстоящей встрече, можно за 3.13.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния выглядят следующим образом:
• 2:0 в пользу хозяев — за 6.18;
• 1:0 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.50.
Аналитики почти уверены, что команды пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.38.
«Обе забьют» идет за 1.91, обратный рынок — за 1.89. Обмен точными ударами происходил в шести из предыдущих 10 поединков оппонентов во всех соревнованиях.
Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ахмат»
Команда из Грозного — непростой соперник для петербуржцев: в прошлом сезоне «Зенит» ни разу не обыграл «Ахмат», а за последние 10 матчей во всех турнирах победил всего четыре раза. Вдобавок чемпион не лучшим образом стартовал в новом розыгрыше РПЛ. Коллектив Сергея Семака только в большинстве дожал «Нижний Новгород», который неплохо защищался. К тому же непонятно моральное состояние сине-бело-голубых: Вендел никак не вернется в расположение клуба, а накануне старта в Кубке стало известно о продаже в Саудовскую Аравию другого лидера — Малкома.
Рекомендуемая ставка: Ф2(1.5) за 1.84.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1