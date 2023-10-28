«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Нагучев уверен, что команда Пепа раздавит соперника
29 октября в 18.30 по московскому времени в 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме «Манчестер Юнайтед»
Текущий сезон тяжело складывается для «МЮ». В девяти турах АПЛ «красные дьяволы» набрали 15 очков и располагаются лишь на восьмой позиции в таблице. Впрочем, в последнее время они стали выправлять ситуацию. В четырех предыдущих матчах в премьер-лиге манкунианцы обыграли «Бернли» (1:0), уступили «Кристал Пэлас» (0:1) и одолели «Брентфорд» (2:1) с «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А в последней встрече в Лиге чемпионов подопечные Эрика тен Хага минимально победили «Копенгаген» (1:0), но до этого потерпели поражение от «Баварии» (3:4) и «Галатасарая» (2:3). С тремя очками команда идет на третьем месте в группе A.
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Проблемы «Манчестер Юнайтед» во многом связаны с низкой эффективностью нападения. «Красные дьяволы» делят с «Вулверхэмптоном» только 11-ю строчку в АПЛ по результативности (11 мячей). Никак не может найти свою игру Маркус Рэшфорд, который забил всего один гол во всех турнирах. Благо раззабивался Скотт Мактоминей. Шотландец дважды поразил ворота «Брентфорда» в компенсированное время, а затем отличился в матче против «Шеффилд Юнайтед».
В какой форме «Манчестер Сити»
В последнее время «Сити» неровно выступает в чемпионате Англии. В пяти предыдущих турах «горожане» одержали три победы при двух поражениях. На этом отрезке они обыграли «Вест Хэм» (3:1) и «Ноттингем Форест» (2:0), уступили «Вулверхэмптону» (1:2) с «Арсеналом» (0:1) и взяли верх над «Брайтоном» (2:1). Набрав 21 очко в девяти матчах, манкунианцы занимают второе место в таблице. Впрочем, их отставание от лидирующего «Тоттенхэма» незначительное — пять баллов при игре в запасе. При этом в Лиге чемпионов команда не допускает осечек. Подопечные Пепа Гвардиолы с одинаковым счетом 3:1 победили «Црвену Звезду», «Лейпциг» и «Янг Бойз», что позволяет им возглавлять свою группу.
В текущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» не так впечатляюще, как обычно, действует в атаке и располагается на шестой позиции по забитым мячам (19). Во встречах с «Вулверхэмптоном» и «Арсеналом» «горожане» в общей сложности отметились одним голом. В то же время в последнем матче в премьер-лиге против «Брайтона» манкунианцы забили два мяча уже в первые 19 минут и довели игру до победы. В составе «Сити» отличились Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес. Они же лидируют в команде по системе «гол+пас». В активе норвежца 11 мячей и два ассиста во всех турнирах, у аргентинца семь голов и четыре результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: статистика личных встреч
В последнее время очные встречи команд проходят с большим преимуществом «Сити». «Горожане» выиграли четыре из пяти предыдущих матчей во всех турнирах. В прошлом сезоне АПЛ на своем поле «Сити» разгромил «Юнайтед» (6:3), но затем уступил в гостях (1:2). Однако подопечные Гвардиолы сумели взять реванш в финале Кубка Англии (2:1).
Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 29 октября
«Дерби Манчестера спрогнозировать достаточно просто. Вот увидите, что «Сити» выиграет и забьет больше двух голов. На это дают отличный коэффициент», — заявил Нагучев.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
12
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
13
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|2 : 0
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1