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Андрей Рублев — Янник Синнер: выход россиянина в финал станет чудом

Прогноз на матч ATP Вена Андрей Рублев — Янник Синнер 28 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

28 октября в полуфинале турнира в Вене россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется сразу после матча между Медведевым и Циципасом, но не ранее 16.30 по московскому времени. В России легально игра показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу Янника.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева аутсайдером матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.71, что приблизительно 33% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 1.48 (67%).

Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 22.5 гейма идет за 1.86, ТМ 22.5 — за 1.98;

  • ТБ 23.5 — за 2.11, ТМ 23.5 — за 1.74.

Триумф Рублева с форой (+3.5) гейма предложен за 1.71. Если же вы предполагаете, что Синнер выиграет с гандикапом более четырех геймов, возьмите Ф2(-3.5) за 2.14.

Наиболее вероятный результат матча — 2:0 в пользу итальянца за 2.22. Именно с таким счетом завершилась последняя встреча между теннисистами в Майами-2023.

Если Андрей выиграет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.62.

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Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер

Рублев показывает превосходный теннис в октябре: выиграл восемь из девяти матчей, дойдя до финала «мастерса» в Шанхае. По ходу этой серии он обыграл Димитрова, Пола и Зверева — неплохая компания. Безупречно работает форхенд Андрея, а еще стоит отметить его работу над бэкхендом — слева россиянин стал пробивать значительно увереннее.

Однако в полуфинале его ждет противник, который также агрессивен на задней линии, классно подает (вспоминаем финал Пекина против Медведева), а еще играет вариативнее — успешно укорачивает и выходит к сетке. Противостоять Яннику у Андрея не выйдет.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.79.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Андрей Рублев
Янник Синнер
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«Барселона» — «Реал Мадрид»: где смотреть матч ла лиги 28 октября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
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 9
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 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Квинси Промес

Спартак

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

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Милан Гайич

ЦСКА

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