Андрей Рублев — Янник Синнер: выход россиянина в финал станет чудом
28 октября в полуфинале турнира в Вене россиянин Андрей Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером. Встреча начнется сразу после матча между Медведевым и Циципасом, но не ранее 16.30 по московскому времени. В России легально игра показана не будет. Счет личного противостояния — 3:2 в пользу Янника.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Рублева аутсайдером матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.71, что приблизительно 33% вероятности исхода. Успех Синнера доступен за 1.48 (67%).
Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество геймов:
Триумф Рублева с форой (+3.5) гейма предложен за 1.71. Если же вы предполагаете, что Синнер выиграет с гандикапом более четырех геймов, возьмите Ф2(-3.5) за 2.14.
Наиболее вероятный результат матча — 2:0 в пользу итальянца за 2.22. Именно с таким счетом завершилась последняя встреча между теннисистами в Майами-2023.
Если Андрей выиграет хотя бы одну партию, сыграет котировка 1.62.
Прогноз и ставка на матч Андрей Рублев — Янник Синнер
Рублев показывает превосходный теннис в октябре: выиграл восемь из девяти матчей, дойдя до финала «мастерса» в Шанхае. По ходу этой серии он обыграл Димитрова, Пола и Зверева — неплохая компания. Безупречно работает форхенд Андрея, а еще стоит отметить его работу над бэкхендом — слева россиянин стал пробивать значительно увереннее.
Однако в полуфинале его ждет противник, который также агрессивен на задней линии, классно подает (вспоминаем финал Пекина против Медведева), а еще играет вариативнее — успешно укорачивает и выходит к сетке. Противостоять Яннику у Андрея не выйдет.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-2.5) за 1.79.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|8
|4
|0
|21-7
|28
|
2
|Зенит
|12
|7
|2
|3
|25-12
|23
|
3
|Кр. Советов
|12
|6
|3
|3
|26-17
|21
|
4
|Спартак
|12
|6
|2
|4
|18-18
|20
|
5
|Локомотив
|12
|5
|5
|2
|18-16
|20
|
6
|Динамо
|12
|4
|6
|2
|17-15
|18
|
7
|ЦСКА
|12
|4
|6
|2
|22-17
|18
|
8
|Пари НН
|12
|5
|2
|5
|11-11
|17
|
9
|Урал
|12
|4
|4
|4
|13-18
|16
|
10
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
11
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|20-24
|13
|
12
|Ахмат
|12
|3
|3
|6
|12-15
|12
|
13
|Факел
|12
|3
|3
|6
|9-15
|12
|
14
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
15
|Оренбург
|12
|3
|2
|7
|14-20
|11
|
16
|Сочи
|12
|3
|0
|9
|13-19
|9
|27.10
|19:00
|
Рубин – Балтика
|1 : 0
|28.10
|14:00
|
Факел – Спартак
|- : -
|28.10
|16:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|28.10
|19:00
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|29.10
|14:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|29.10
|16:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|29.10
|19:30
|
ЦСКА – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|9
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|10
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|10
|1
|1