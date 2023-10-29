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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 29 октября 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 29 октября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

Центральное событие 10-го тура АПЛ — манчестерское дерби. 29 октября «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сойдутся на стадионе «Олд Траффорд», арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 18:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Манчестер Сити

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают гостей серьезными фаворитами: поставить на «горожан» можно с коэффициентом 1.67, что составляет примерно 58% вероятности. Выигрыш «красных дьяволов» оценили в 4.91 (19%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 4.03 (23%).

В прошлом сезоне команды встречались трижды, и два раза победа оставалась на стороне «Ман Сити». Поставить на то, что теперь «красные дьяволы» хотя бы не уступят, можно за 2.23.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата противостояния отражают превосходство гостей:

• 1:1 — за 7.46;

• 1:0 в пользу «Сити» — за 8.00;

• 2:0 и 2:1 — за 8.25.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.09.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.76, обратный вариант доступен за 2.08.

Пеп Гвардиола. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Нагучев уверен, что команда Пепа раздавит соперника

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Красные дьяволы» выступают крайне нестабильно, хотя и подошли к предстоящей встрече на серии из трех побед во всех турнирах. Но в чемпионате они с трудом разделались с хилыми «Брентфордом» и «Шеффилд Юнайтед» (по 2:1), а в Лиге чемпионов не без проблем одолели «Копенгаген» (1:0), который не реализовал пенальти в компенсированное время.

«Горожане» выглядят серьезнее всех предыдущих оппонентов «Юнайтед». Подопечные Пепа Гвардиолы немало забивают: в среднем отличаются ровно дважды за 90 минут во всех соревнованиях, а нападающий Эрлин Холанн и Хулиан Альварес набрали великолепную форму — первый настрелял в этом сезоне 11+2, у второго 7+5. А в последних пяти поединках с «красными дьяволами» «Ман Сити» выиграл четыре раза.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.67.

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«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Нагучев уверен, что команда Пепа раздавит соперника
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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