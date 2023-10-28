Хави верит, что в класико шансы 50 на 50. Но это не так

У мадридцев более опытный и сбалансированный состав.

28 октября в Испании состоится главный матч первой половины сезона — «Реал» на Олимпийском стадионе в Каталонии сыграет с «Барселоной». Игра начнется в 17.15 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Хесус Хиль Мансано.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Барселона» — «Реал» 28 октября 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Барселону» небольшим фаворитом встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.55 (26%), успех «Реала» — за 2.90 (34%).

Вариант «ничья или победа мадридцев» предложен за 1.53. «Бланкос» не уступили в гостях у каталонцев в шести из семи предыдущих встреч.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.25.

На то, что команды обменяются голами, котировка — 1.52. Если этого не произойдет, сыграет пари за 2.55.

Джуд Беллингем забил уже восемь мячей в этом сезоне ла лиги. Гол англичанина предложен за 2.90.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 8.00.

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«Барселона» — «Реал»: прогноз и анализ матча 11-го тура ла лиги 28 октября 2023 года

«Условия одинаковы для обоих клубов. Это 50 на 50. Фаворита практически никогда нет. Невозможно ничего предсказать. По моему опыту, класико непредсказуемо», — заявил незадолго до матча Хави. Для испанца это будет юбилейная 50-я игра против заклятого соперника — 42 встречи экс-полузащитник провел как игрок и семь как тренер. Статистика для него пока приятная — суммарно 22 победы при 15 поражениях и 12 ничьих.

Конечно, было бы странно, если б такой брутальный специалист еще до игры стал жаловаться на обстоятельства и дал своей команде меньше шансов на успех. Хотя такой расклад был бы справедлив. Стоит лишь взглянуть на то, каких игроков недосчиталась «Барселона» перед класико: в лазарете простаивает Серхио Роберто, минимальны шансы на участие Левандовски, Педри, Кунде и де Йонга. По сути, каталонцы потеряли по одному классному исполнителю в каждой линии.

У «Реала» отсутствуют все те же, но Карло Анчелотти уже давно научился жить без Милитао, Куртуа, Гюлера (все еще не дебютировал за клуб в официальных матчах) и Себальоса. В этом сезоне «бланкос» выиграли 11 из 13 матчей во всех турнирах благодаря новому герою — статистика Беллингема после гола в ворота «Браги» стала 11+3. Плюс разыгрался Винисиус, который будто не замечает отсутствия Бензема — отдает и забивает как и в последние сезоны.

«Барселона», в отличие от «Реала», ни разу не проиграла в этом сезоне (+10=3), но показывает не такой яркий футбол, как соперник. Например, из 10 побед лишь три были одержаны с разницей более одного мяча. А успехи в играх с «Атлетиком» (1:0), «Севильей» (1:0), «Сельтой» (3:2) и «Вильярреалом» (4:3) вовсе были нервными.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Реал»

Хави рассчитывает выставить оптимальный состав, но это нереально — в старте все равно выйдут по меньшей мере несколько юнцов, для которых это класико станет первым в карьере. Показать лучшие качества в наэлектризованной атмосфере будет непросто — эти ребята к такому еще не привыкли.

У «Реала» же все на месте. В шикарной форме Вини и Джуд, на подхвате мощнейшая полузащита. И пусть матч пройдет на выезде при серьезной каталонской поддержке, мадридцы наверняка не упустят возможность расправиться с соперником.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.98.

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