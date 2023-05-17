17 мая пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», польский арбитр Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «горожан» в основное время можно за 1.61, что составляет примерно 62% вероятности исхода. Выигрыш «бланкос» предложен с котировкой 5.37 (17%) — это наименее ожидаемый результат схватки. Ничья идет за меньшие 4.38 (21%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев при благоприятном финале принесет 1610 рублей.

Взять проход англичан в финал ЛЧ можно за 1.30, этот рынок на испанцев оценен в 3.43.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога поединка отражают преимущество «Ман Сити»:

• ничья 1:1 идет за 8.00;

• триумф хозяев 2:1 — за 8.25;

• успех 2:0 — за 8.50.

В прошлом розыгрыше ЛЧ команды тоже сходились в полуфинале: тогда сливочные оказались сильнее по сумме двух матчей (6:5). Причем мадридцы выдали ярчайший камбэк: после поражения (3:4) в первой встрече в ответной ушли с 0:1, вколотив два мяча после 90-й минуты. Поставить на непоражение банды Карло Анчелотти и в предстоящей игре можно за 2.40.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.68. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.20.

Аналитики ждут яркое противостояние: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал»

«Бланкос» — фавориты каждого розыгрыша Лиги чемпионов, в каком бы состоянии они ни находились. Но против нынешнего «Ман Сити» даже мадридцы кажутся обреченными. Коллектив Пепа Гвардиолы не уступает с 5 февраля — 22 встречи во всех турнирах, 18 из которых «горожане» выиграли. Сливочные же только в шести прошедших поединках уступили дважды.

Великолепную форму набрали лидеры «Манчестера»: Эрлинг Холанн настрелял уже 52 за 48 матчей во всех турнирах, Кевин де Брейне вырезал безумные 27 ассистов и добавил к ним 10 голов, Илкай Гюндоган поучаствовал в шести последних взятиях чужих ворот (четыре мяча и два ассиста).

Рекомендуемая ставка: победа хозяев за 1.61.