«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
16 мая «Интер» и «Милан» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем для обеих команд стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Первый раунд противостояния завершился в пользу «Интера» — 2:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение черно-синим: поставить на триумф команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.11, что составляет примерно 47% вероятности исхода. Выигрыш россонери доступен за 3.74 (25%), котировка на «мирный» результат — 3.39 (28%).
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Эксперты не видят «Милан» в финале ЛЧ. На проход красно-черных предложена гигантская котировка 10.50, на нерадзурри — мизерная: 1.04.
В последних восьми матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.
Самый вероятный автор точного удара — форвард черно-синих Лаутаро Мартинес. Его меткий выстрел оценен в 2.55.
У «Интера» уже семь «сухих» поединков в текущей Лиге чемпионов — это новый рекорд клуба в этом турнире. На ноль в графе «пропущенные» у хозяев дан коэффициент 3.87.
В шести предыдущих свиданиях соперники огорчали друг друга только раз — в пяти встречах нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ идет за 1.90, обратный рынок — за идентичные 1.91.
По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья. На 1:1 доступен коэффициент 6.18.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6