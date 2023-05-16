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«Интер» — «Милан»: где смотреть матч Лиги чемпионов 16 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Милан» 16 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Интер» — «Милан».
Фото Global Look Press

16 мая «Интер» и «Милан» схлестнутся в ответном полуфинале Лиги чемпионов. Игра пройдет на домашнем для обеих команд стадионе «Джузеппе Меацца» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — француз Клеман Тюрпен. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Первый раунд противостояния завершился в пользу «Интера» — 2:0.

Лига чемпионов. 1/2 финала
16 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение черно-синим: поставить на триумф команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 2.11, что составляет примерно 47% вероятности исхода. Выигрыш россонери доступен за 3.74 (25%), котировка на «мирный» результат — 3.39 (28%).

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Эксперты не видят «Милан» в финале ЛЧ. На проход красно-черных предложена гигантская котировка 10.50, на нерадзурри — мизерная: 1.04.

В последних восьми матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.77.

Самый вероятный автор точного удара — форвард черно-синих Лаутаро Мартинес. Его меткий выстрел оценен в 2.55.

У «Интера» уже семь «сухих» поединков в текущей Лиге чемпионов — это новый рекорд клуба в этом турнире. На ноль в графе «пропущенные» у хозяев дан коэффициент 3.87.

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В шести предыдущих свиданиях соперники огорчали друг друга только раз — в пяти встречах нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ идет за 1.90, обратный рынок — за идентичные 1.91.

По версии Olimpbet, наиболее вероятный результат — ничья. На 1:1 доступен коэффициент 6.18.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
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20.05 16:30
Торпедо – Динамо
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 - : -
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 - : -
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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