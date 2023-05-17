Канада — Казахстан: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею 17 мая 2023 года
17 мая на чемпионате мира по хоккею лидер группы B Канада встретится со сборной Казахстана. Игра пройдет на льду «Арены Рига» и начнется в 20.20 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Игра», эфир стартует в 20.15 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, североамериканцы — огромные фавориты матча. Поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.03, что составляет приблизительно 94% вероятности исхода. Успех казахстанцев предложен с котировкой 39.0 (1%). Ничья идет за чуть более реалистичные 15.50 (5%).
Ставка в 1000 рублей на «Кленовые листья» при благоприятном исходе принесет 1030 рублей.
У канадцев даже нет рынка на победу с учетом овертайма и серии буллитов, а на Казахстан он идет за 15.75.
Также предложен широкий выбор ставок на победу любой команды с учетом форы:
• Ф1(-2.5) дана за 1.18, Ф2(+2.5) — за 3.99;
• Ф1(-3.5) можно взять за 1.48, Ф2(+3.5) — за 2.50.
Аналитики уверены, что игра получится яркой: тотал больше 6.5 шайбы оценен в 1.61, ТМ 6.5 — в 2.21. Неудивительно, ведь Канада — третья по результативности команда чемпионата (13 голов). Игры «Ястребов» тоже получались результативными (3:3, 1:5 и 0:5).
Команды встречались на двух последних ЧМ, в обоих случаях победили североамериканцы (6:3 и 4:2). При этом обе сборные отличались минимум два раза, поставить на этот рынок в предстоящем матче можно за 2.22. «Обе команды забьют хотя бы по два гола — нет» идет за 1.61.
Прогноз и ставка на матч чемпионата мира по хоккею Канада — Казахстан
«Кленовые листья» уверенно стартовали в турнире: разгромили Латвию (6:0) и Словению (5:2), а испытали проблемы только с крепкой Словакией (обыграли 2:1 по буллитам). Сборная уже вошла в число трех самых результативных (13 шайб) и непробиваемых (три пропущенные) в турнире. В матче с Казахстаном напрашивается очередной разгром, тем более что «Ястребы» выступают очень слабо — в двух последних матчах уступили Чехии и Швейцарии с общим счетом 1:10.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-4) за 1.64 (если Канада победит с разницей ровно в четыре шайбы, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6