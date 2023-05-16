Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

16 мая, 18:15

«Манчестер Сити» — «Реал»: Холанн и де Брейне не допустят повторения прошлогодней неудачи

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эрлин Холанн и Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Парни Гвардиолы не проигрывают на «Этихаде» в ЛЧ с 2018 года.

17 мая в Манчестере состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча действующих чемпионов Англии и вице-лидера Испании пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1.

Лига чемпионов. 1/2 финала
17 мая, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Коэффициенты букмекеров на полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 17 мая 2023 года

Букмекерская компания ФОНБЕТ считает фаворитом встречи «Манчестер Сити». На победу английской команды можно поставить с коэффициентом 1.60, что примерно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (21%), успех «Реала» — за 5.00 (19%).

Можете поставить на выход одного из клубов в финал. Триумф мадридцев доступен за 3.40, «горожан» — за 1.32.

Команды пробили «верх» по голам в четырех предыдущих столкновениях из пяти. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.35.

Андрей Рублев. Андрей Рублев — Алехандро Давидович-Фокина: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года

В последний раз команды не забили друг другу семь лет назад. В шести матчах подряд с 2016-го они поражали ворота друг друга в очных битвах. Обмен голами оценен в 1.68, обратный рынок — в 2.20.

Наиболее вероятный счет, по версии ФОНБЕТ, — победа «Сити» 2:1 или ничья 1:1. На оба результата можно поставить за 8.50.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

«Манчестер Сити» — «Реал»: прогноз и анализ полуфинала Лиги чемпионов 17 мая 2023 года

В первом полуфинале «Манчестер Сити» спокойно продлил серию без поражений в Лиге чемпионов до 11 встреч, из которых шесть — победы. Как и мадридцы, парни Пепа уверенно действуют у своих ворот — ушли без пропущенных мячей семь раз за 12 игр.

В целом «горожане» идут на великолепной серии из 22 матчей без поражений во всех турнирах из которых 18 встреч — победы с общим счетом 56:9. «Сити» лишь в четырех из этих поединков забил один мяч, а в 14 — три и больше. Были даже погромы — «Бернли» (6:0), «Лейпцига» (7:0), «Арсенала» (4:1). В АПЛ Гвардиола и компания вырвались на первое место — для завоевания титула им нужно набрать всего два очка в трех играх.

Даниил Медведев. Бернабе Сапата Миральес — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Рим 15 мая 2023 года

В розыгрыше-2021/22 «горожане» на этой же стадии играли с «Реалом» и остановились в нескольких минутах от финала — дубль Родриго в компенсированное время и гол Бензема в первом овертайме лишили «Сити» возможности побороться за трофей с «Ливерпулем». Теперь у них есть шанс отомстить.

Но мадридцы и сейчас находятся в отличной форме: в последнем туре ла лиги победили «Хетафе» (1:0), а до этого задушили «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании (забрали шестой трофей за 465 дней). Догнать «Барселону» в чемпионате Испании не получилось, так что Лига чемпионов — главная цель «бланкос».

Голевой отрезок команды в ЛЧ составляет 17 матчей. На выезде мадридцы не уступили в четырех из пяти предыдущих поединков в турнире (три победы, одна ничья). В личных встречах у «Сити» и «Реала» паритет: на счету каждой команды по три победы, а еще три игры завершились вничью.

Мохамед Салах. «Лестер» — «Ливерпуль»: Салах приблизит чемпиона-2016 к падению в чемпионшип

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Реал»

В первой встрече «горожане» не проиграли и прощупали «Реал», который позволил сопернику создать множество моментов у своих ворот. Теперь «Сити» сыграет на домашнем поле, а это сильный козырь — клуб идет на серии из 14 побед в домашних встречах, в последний раз уступил на «Этихаде» в ЛЧ пять лет назад — в 2018-м.

«Реал» неважно играет при чужих фанатах. Парни Карло Анчелотти проиграли два последних выезда, пропустив шесть мячей, — «Сосьедаду» (0:2) и «Жироне» (2:4). Предыдущая игра в Манчестере тоже закончилась поражением (3:4).

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» в основное время за 1.60.

Горячий бонус от ФОНБЕТ! Забери фрибет 2000 рублей новому клиенту по промокоду EXPRESS

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
5
2
Читайте также
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на гол «Милана» в ответном матче ЛЧ. При этом большинство верит в победу «Интера»

«Краснодар» — «Урал»: «быки» слишком толстокожи, чтобы пасть от укусов «шмелей»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости