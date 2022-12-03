Эксперты оценили шансы Месси опередить Мбаппе в споре бомбардиров чемпионата мира
На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап, по итогам которого борьбу продолжают 16 команд. За некоторые из них выступают лидеры бомбардирской гонки турнира — например, Мбаппе, Месси и Мората. Чьи шансы выиграть «Золотую бутсу» мундиаля выше?
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают форварда сборной Франции фаворитом за звание лучшего бомбардира. На Мбаппе, у которого в активе три забитых мяча, можно поставить с коэффициентом 4.00. Его главный преследователь — Месси (8.00). На счету Лео только два гола, но у него будет отличный шанс догнать конкурента по итогам 1/8 против скромной Австралии. Замыкает топ-3 претендентов Альваро Мората (9.00). Испанец забил в каждом из трех матчей в группе, хотя провел на поле значительно меньше времени, чем конкуренты, — всего 127 минут (у Мбаппе, к примеру, 208).
За 12.0 можно взять успех Ришарлисона, который забил два из трех мячей Бразилии на групповом этапе. Форвард «Тоттенхэма» котируется выше, чем Коди Гакпо (13.0) и Маркус Рэшфорд (15.0), которые отличились по три раза. Одинаковым коэффициентом 30.0 оценены шансы Оливье Жиру и Феррана Торреса — оба сделали по дублю в стартовом туре против аутсайдеров своих групп.
У Роналду шансы выиграть очередную личную награду выше, чем у партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша (35.0 против 40.0), хотя у Криша на один забитый мяч меньше (1-2). За 40.0 доступен Букайо Сака, за 50.0 — Андрей Крамарич и Рицу Доан из сборной Японии (у всех троих — по два гола).
Также до сих пор не потеряли шансы некоторые топ-нападающие, которые не отличились на групповом этапе: Харри Кейн — 60.0, Винисиус — 75.0, Неймар — 80.0, Лаутаро Мартинес и Мемфис Депай — по 100, Антуан Гризманн — 150.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2