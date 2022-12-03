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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы Месси опередить Мбаппе в споре бомбардиров чемпионата мира

Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился групповой этап, по итогам которого борьбу продолжают 16 команд. За некоторые из них выступают лидеры бомбардирской гонки турнира — например, Мбаппе, Месси и Мората. Чьи шансы выиграть «Золотую бутсу» мундиаля выше?

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают форварда сборной Франции фаворитом за звание лучшего бомбардира. На Мбаппе, у которого в активе три забитых мяча, можно поставить с коэффициентом 4.00. Его главный преследователь — Месси (8.00). На счету Лео только два гола, но у него будет отличный шанс догнать конкурента по итогам 1/8 против скромной Австралии. Замыкает топ-3 претендентов Альваро Мората (9.00). Испанец забил в каждом из трех матчей в группе, хотя провел на поле значительно меньше времени, чем конкуренты, — всего 127 минут (у Мбаппе, к примеру, 208).

За 12.0 можно взять успех Ришарлисона, который забил два из трех мячей Бразилии на групповом этапе. Форвард «Тоттенхэма» котируется выше, чем Коди Гакпо (13.0) и Маркус Рэшфорд (15.0), которые отличились по три раза. Одинаковым коэффициентом 30.0 оценены шансы Оливье Жиру и Феррана Торреса — оба сделали по дублю в стартовом туре против аутсайдеров своих групп.

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У Роналду шансы выиграть очередную личную награду выше, чем у партнера по сборной Португалии Бруну Фернандеша (35.0 против 40.0), хотя у Криша на один забитый мяч меньше (1-2). За 40.0 доступен Букайо Сака, за 50.0 — Андрей Крамарич и Рицу Доан из сборной Японии (у всех троих — по два гола).

Также до сих пор не потеряли шансы некоторые топ-нападающие, которые не отличились на групповом этапе: Харри Кейн — 60.0, Винисиус — 75.0, Неймар — 80.0, Лаутаро Мартинес и Мемфис Депай — по 100, Антуан Гризманн — 150.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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