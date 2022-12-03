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3 декабря, 10:15

Сетка в помощь Бразилии, Месси рядом. Кто фаворит ЧМ после группового этапа?

Евгений Коростелев
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Сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
Из европейских грандов до финала доживет только один.

2 ноября в Катаре завершился групповой этап чемпионата мира и определились все участники плей-офф. Осталось всего 16 команд, и шансы некоторых из них заметно подросли по сравнению со стартом турнира. Кто же фаворит и его главные соперники? Рассказываем.

Аргентина вернулась в топ, Нидерланды ниже Португалии

На самом деле кардинальных изменений не слишком много. На вершину аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на поражение в последнем матче от Камеруна (0:1), ставят сборную Бразилии. Коэффициент на ее успех — 3.20. Пентакампеоны очень уверенно обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0) и в последнем матче применили жесткую ротацию. Даже в этой ситуации у команды было колоссальное преимущество над африканцами, а исход решил гол Абубакара на 92-й минуте.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Позорнее Польши на ЧМ только Катар. У нее нет шансов победить Мбаппе и Гризманна

В пользу Бразилии также сетка турнира — до полуфинала ей не придется играть с топ-сборными: в 1/8 соперником будет Южная Корея, в 1/4 — кто-то из пары Япония — Хорватия. А дальше, скорее всего, южноамериканская классика — битва против Аргентины.

Кстати, о ней. Лео Месси и Ко — вторые фавориты турнира после группового раунда. Их триумф идет за 6.00. После выхода в плей-офф они вернулись на вторую строчку, где были до старта мундиаля. К последнему матчу против Польши «Альбиселеста» здорово прибавила, а в 1/8 получила подарок — сборную Австралии, которая сенсационно вышла из квартета с Францией, Данией и Тунисом. Обыграть «Соккеруз» для команды Скалони станет делом техники.

На третьей строчке расположились французы (6.50), которые сняли 12-летнее проклятие чемпионов и вышли из группы на следующем после победы мундиале. Причем сделали они это очень легко — разгромили Австралию (4:1) и разобрались с Данией (2:1). В последней игре, как и Бразилии, «Трехцветным» выпал шанс поберечь лидеров — и они им воспользовались. Проиграли Тунису (0:1), но вряд ли расстроились. Что отличает команду Дешама от коллектива Тите, так это уровень соперников до финала: после Польши, вероятно, сражаться предстоит с Англией, а дальше — с Испанией или Португалией.

Четвертыми фаворитами идут рассчетливые испанцы (7.50). До конца турнира Луис Энрике вряд ли расскажет правду о настрое и плане на матч против Японии, результат которого (1:2) кардинально повлиял на распределение мест в группе E, но факт остается фактом. «Фурия роха» оказалась в нижней половине сетки и до финала не встретится с Бразилией и Аргентиной. Но есть и минусы: в 1/8 играть с заведенными марокканцами, в 1/4, возможно, с Криштиану и Ко, а в 1/2 — с Францией или Англией.

Коди Гакпо. Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

На пятое место аналитики поставили как раз команду Гарета Саутгейта, которая вроде набрала семь очков в группе, но оставила послевкусие недосказанности (9.50). Матчи против Ирана (6:2) и Уэльса (3:0) были выиграны на классе, а вот встреча с США получилась вялой и безыдейной со стороны «Трех львов». Возможно, против топ-соперников вылезут их старые проблемы, которые преследовали команду в этом году в проваленной Лиге наций.

За 12.0 можно взять успех Португалии, которую на протяжении группового этапа сотрясало эго Роналду. Криш установил рекорд, забив на пятом ЧМ в карьере, но попытка присвоить гол Фернандеша затмила его достижение. Мяч с пенальти в ворота Ганы так и остался для форварда единственным на групповой стадии. Португальцы набрали шесть очков и вышли с первого места, но ни один матч они не закрыли убедительно: волнительной получилась развязка игры с ганцами (3:2), Уругвай тоже до последнего мог отобрать очки (2:0), а корейцы вовсе победили (1:2). Уже на первой стадии плей-офф команду Сантуша вполне может высадить Швейцария, которая летом была сильнее в одном из двух матчей Лиги наций.

Какие шансы у остальных команд?

Нидерланды — 20.0. Набрали семь очков в одной из слабейших групп ЧМ с Катаром, Сенегалом и Эквадором, но сетка плей-офф не сулит ничего хорошего — впереди США, Аргентина и Бразилия.

Хорватия — 40.0. Команда Златко Далича была близка к тому, чтобы поменяться местами в таблице с Бельгией, реализуй хотя бы один из многочисленных моментов Лукаку. Непонятно, выстоят ли они даже в 1/8, где им играть с бойкими японцами.

Лионель Месси. Аргентина — Австралия: Месси и Ко уверенно влетят в четвертьфинал ЧМ

Швейцария — 65.0. «Красные крестоносцы» сделали ровно то, что должны были, — обыграли Камерун и Сербию, уступили Бразилии. С шестью очками вышли со второго места и для победы на ЧМ должны обыграть четырех топовых соперников подряд. Очень сомнительно, что у Шакири с партнерами это получится.

  • Япония — 75.0;

  • Марокко — 85.0;

  • США — 100;

  • Сенегал — 130;

  • Польша — 200;

  • Австралия и Южная Корея — 250.
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Аргентина — Австралия: Месси и Ко уверенно влетят в четвертьфинал ЧМ

Франция — Польша: Мбаппе и Гризманн помогут Левандовски запаковать чемоданы
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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