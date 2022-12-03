Сетка в помощь Бразилии, Месси рядом. Кто фаворит ЧМ после группового этапа?

Из европейских грандов до финала доживет только один.

2 ноября в Катаре завершился групповой этап чемпионата мира и определились все участники плей-офф. Осталось всего 16 команд, и шансы некоторых из них заметно подросли по сравнению со стартом турнира. Кто же фаворит и его главные соперники? Рассказываем.

Аргентина вернулась в топ, Нидерланды ниже Португалии

На самом деле кардинальных изменений не слишком много. На вершину аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на поражение в последнем матче от Камеруна (0:1), ставят сборную Бразилии. Коэффициент на ее успех — 3.20. Пентакампеоны очень уверенно обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0) и в последнем матче применили жесткую ротацию. Даже в этой ситуации у команды было колоссальное преимущество над африканцами, а исход решил гол Абубакара на 92-й минуте.

В пользу Бразилии также сетка турнира — до полуфинала ей не придется играть с топ-сборными: в 1/8 соперником будет Южная Корея, в 1/4 — кто-то из пары Япония — Хорватия. А дальше, скорее всего, южноамериканская классика — битва против Аргентины.

Кстати, о ней. Лео Месси и Ко — вторые фавориты турнира после группового раунда. Их триумф идет за 6.00. После выхода в плей-офф они вернулись на вторую строчку, где были до старта мундиаля. К последнему матчу против Польши «Альбиселеста» здорово прибавила, а в 1/8 получила подарок — сборную Австралии, которая сенсационно вышла из квартета с Францией, Данией и Тунисом. Обыграть «Соккеруз» для команды Скалони станет делом техники.

На третьей строчке расположились французы (6.50), которые сняли 12-летнее проклятие чемпионов и вышли из группы на следующем после победы мундиале. Причем сделали они это очень легко — разгромили Австралию (4:1) и разобрались с Данией (2:1). В последней игре, как и Бразилии, «Трехцветным» выпал шанс поберечь лидеров — и они им воспользовались. Проиграли Тунису (0:1), но вряд ли расстроились. Что отличает команду Дешама от коллектива Тите, так это уровень соперников до финала: после Польши, вероятно, сражаться предстоит с Англией, а дальше — с Испанией или Португалией.

Четвертыми фаворитами идут рассчетливые испанцы (7.50). До конца турнира Луис Энрике вряд ли расскажет правду о настрое и плане на матч против Японии, результат которого (1:2) кардинально повлиял на распределение мест в группе E, но факт остается фактом. «Фурия роха» оказалась в нижней половине сетки и до финала не встретится с Бразилией и Аргентиной. Но есть и минусы: в 1/8 играть с заведенными марокканцами, в 1/4, возможно, с Криштиану и Ко, а в 1/2 — с Францией или Англией.

На пятое место аналитики поставили как раз команду Гарета Саутгейта, которая вроде набрала семь очков в группе, но оставила послевкусие недосказанности (9.50). Матчи против Ирана (6:2) и Уэльса (3:0) были выиграны на классе, а вот встреча с США получилась вялой и безыдейной со стороны «Трех львов». Возможно, против топ-соперников вылезут их старые проблемы, которые преследовали команду в этом году в проваленной Лиге наций.

За 12.0 можно взять успех Португалии, которую на протяжении группового этапа сотрясало эго Роналду. Криш установил рекорд, забив на пятом ЧМ в карьере, но попытка присвоить гол Фернандеша затмила его достижение. Мяч с пенальти в ворота Ганы так и остался для форварда единственным на групповой стадии. Португальцы набрали шесть очков и вышли с первого места, но ни один матч они не закрыли убедительно: волнительной получилась развязка игры с ганцами (3:2), Уругвай тоже до последнего мог отобрать очки (2:0), а корейцы вовсе победили (1:2). Уже на первой стадии плей-офф команду Сантуша вполне может высадить Швейцария, которая летом была сильнее в одном из двух матчей Лиги наций.

Какие шансы у остальных команд?

Нидерланды — 20.0. Набрали семь очков в одной из слабейших групп ЧМ с Катаром, Сенегалом и Эквадором, но сетка плей-офф не сулит ничего хорошего — впереди США, Аргентина и Бразилия.

Хорватия — 40.0. Команда Златко Далича была близка к тому, чтобы поменяться местами в таблице с Бельгией, реализуй хотя бы один из многочисленных моментов Лукаку. Непонятно, выстоят ли они даже в 1/8, где им играть с бойкими японцами.

Швейцария — 65.0. «Красные крестоносцы» сделали ровно то, что должны были, — обыграли Камерун и Сербию, уступили Бразилии. С шестью очками вышли со второго места и для победы на ЧМ должны обыграть четырех топовых соперников подряд. Очень сомнительно, что у Шакири с партнерами это получится.