Сетка в помощь Бразилии, Месси рядом. Кто фаворит ЧМ после группового этапа?
2 ноября в Катаре завершился групповой этап чемпионата мира и определились все участники плей-офф. Осталось всего 16 команд, и шансы некоторых из них заметно подросли по сравнению со стартом турнира. Кто же фаворит и его главные соперники? Рассказываем.
Аргентина вернулась в топ, Нидерланды ниже Португалии
На самом деле кардинальных изменений не слишком много. На вершину аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ, несмотря на поражение в последнем матче от Камеруна (0:1), ставят сборную Бразилии. Коэффициент на ее успех — 3.20. Пентакампеоны очень уверенно обыграли Сербию (2:0) и Швейцарию (1:0) и в последнем матче применили жесткую ротацию. Даже в этой ситуации у команды было колоссальное преимущество над африканцами, а исход решил гол Абубакара на 92-й минуте.
В пользу Бразилии также сетка турнира — до полуфинала ей не придется играть с топ-сборными: в 1/8 соперником будет Южная Корея, в 1/4 — кто-то из пары Япония — Хорватия. А дальше, скорее всего, южноамериканская классика — битва против Аргентины.
Кстати, о ней. Лео Месси и Ко — вторые фавориты турнира после группового раунда. Их триумф идет за 6.00. После выхода в плей-офф они вернулись на вторую строчку, где были до старта мундиаля. К последнему матчу против Польши «Альбиселеста» здорово прибавила, а в 1/8 получила подарок — сборную Австралии, которая сенсационно вышла из квартета с Францией, Данией и Тунисом. Обыграть «Соккеруз» для команды Скалони станет делом техники.
На третьей строчке расположились французы (6.50), которые сняли 12-летнее проклятие чемпионов и вышли из группы на следующем после победы мундиале. Причем сделали они это очень легко — разгромили Австралию (4:1) и разобрались с Данией (2:1). В последней игре, как и Бразилии, «Трехцветным» выпал шанс поберечь лидеров — и они им воспользовались. Проиграли Тунису (0:1), но вряд ли расстроились. Что отличает команду Дешама от коллектива Тите, так это уровень соперников до финала: после Польши, вероятно, сражаться предстоит с Англией, а дальше — с Испанией или Португалией.
Четвертыми фаворитами идут рассчетливые испанцы (7.50). До конца турнира Луис Энрике вряд ли расскажет правду о настрое и плане на матч против Японии, результат которого (1:2) кардинально повлиял на распределение мест в группе E, но факт остается фактом. «Фурия роха» оказалась в нижней половине сетки и до финала не встретится с Бразилией и Аргентиной. Но есть и минусы: в 1/8 играть с заведенными марокканцами, в 1/4, возможно, с Криштиану и Ко, а в 1/2 — с Францией или Англией.
На пятое место аналитики поставили как раз команду Гарета Саутгейта, которая вроде набрала семь очков в группе, но оставила послевкусие недосказанности (9.50). Матчи против Ирана (6:2) и Уэльса (3:0) были выиграны на классе, а вот встреча с США получилась вялой и безыдейной со стороны «Трех львов». Возможно, против топ-соперников вылезут их старые проблемы, которые преследовали команду в этом году в проваленной Лиге наций.
За 12.0 можно взять успех Португалии, которую на протяжении группового этапа сотрясало эго Роналду. Криш установил рекорд, забив на пятом ЧМ в карьере, но попытка присвоить гол Фернандеша затмила его достижение. Мяч с пенальти в ворота Ганы так и остался для форварда единственным на групповой стадии. Португальцы набрали шесть очков и вышли с первого места, но ни один матч они не закрыли убедительно: волнительной получилась развязка игры с ганцами (3:2), Уругвай тоже до последнего мог отобрать очки (2:0), а корейцы вовсе победили (1:2). Уже на первой стадии плей-офф команду Сантуша вполне может высадить Швейцария, которая летом была сильнее в одном из двух матчей Лиги наций.
Какие шансы у остальных команд?
Нидерланды — 20.0. Набрали семь очков в одной из слабейших групп ЧМ с Катаром, Сенегалом и Эквадором, но сетка плей-офф не сулит ничего хорошего — впереди США, Аргентина и Бразилия.
Хорватия — 40.0. Команда Златко Далича была близка к тому, чтобы поменяться местами в таблице с Бельгией, реализуй хотя бы один из многочисленных моментов Лукаку. Непонятно, выстоят ли они даже в 1/8, где им играть с бойкими японцами.
Швейцария — 65.0. «Красные крестоносцы» сделали ровно то, что должны были, — обыграли Камерун и Сербию, уступили Бразилии. С шестью очками вышли со второго места и для победы на ЧМ должны обыграть четырех топовых соперников подряд. Очень сомнительно, что у Шакири с партнерами это получится.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2