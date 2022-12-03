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Сегодня, 12:15

Эксперты оценили шансы Месси и Роналду выиграть приз лучшему игроку чемпионата мира

Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Чемпионат мира по футболу в Катаре выкатился на финишную прямую — из 32 участников борьбу продолжают 16, и теперь права на ошибку ни у кого нет. Игроки стремятся продемонстрировать лучшие качества, которые позволят их командам пройти как можно дальше. Кто-то за свои старания и лучшие показатели в результате получит приз лучшему игроку турнира. У кого лучшие шансы на трофей?

Сборная Бразилии. Сетка в помощь Бразилии, Месси рядом. Кто фаворит ЧМ после группового этапа?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Килиана Мбаппе. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.70. На счету француза 3+1 в трех неполных матчах, во втором туре его дубль принес «Трехцветным» важнейшие три очка во встрече с Данией (2:1). На втором месте Лео Месси (6.00). Капитан и лидер сборной Аргентины был хорош во всех играх группового раунда: забил Саудовской Аравии, сделал 1+1 с Мексикой и был активен против Польши — правда, не реализовал пенальти.

Одинаковым коэффициентом 17.0 оценен возможный триумф сразу трех игроков: Бруну Фернандеша, Винисиуса и Ришарлисона. У полузащитника «МЮ» лучшая статистика (2+2), однако у его конкурентов больше шансов стать чемпионами мира — Бразилия котируется значительно выше Португалии.

20-летний испанец Педри — шестой в списке (20.0). У него нет результативных действий на этом турнире, но и без них он является лидером команды и связующим звеном между атакой и обороной. Криштиану Роналду и Коди Гакпо сражаются пока между собой. Правда, у форварда Нидерландов три забитых мяча, а у португальской звезды — заработанный пенальти, гол с него и несколько скандалов.

Коди Гакпо. Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

Шансы других топовых игроков выглядят следующим образом:

  • Мората, Каземиро, Модрич, Рэшфорд, Неймар — 30.0;

  • Беллингем — 40.0;

  • Гризманн — 50.0.

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Эксперты оценили шансы Месси опередить Мбаппе в споре бомбардиров чемпионата мира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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