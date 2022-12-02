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Сербия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Сербия — Швейцария 2 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Защитник сборной Сербии Страхинья Павлович в матче против Камеруна.
Фото Global Look Press

2 декабря, в заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу, встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Игра пройдет на арене «Стадион 974» в Дохе, стартовый свисток аргентинца Фернандо Рапальини прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир начинается в 21.45. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».

Чемпионат мира. Группа G
02 дек, 22:00. Stadium 974 (Доха)
Сербия
Швейцария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 37% вероятности. Успех команды Мурата Якина предложен с чуть большей котировкой 2.80 (35%). Ничья доступна за 3.50 (28%).

Ждете первую победу сербов на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Драгана Стойковича при благополучном исходе принесет 2600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Сербии 1:0 — за 8.40;

• выигрыш Швейцарии с таким же счетом — за 8.70.

Сборные встречались во втором туре группового этапа прошлого чемпионата мира, тогда «Красные крестоносцы» обыграли соперника 2:1. Поставить на то, что Швейцария как минимум не уступит и в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.56.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.96.

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Швейцария на турнире отличилась лишь однажды. Индивидуальный тотал швейцарцев больше 1.5 мяча идет за 2.42, ИТМ2 1.5 — за 1.56.

Эти рынки на Сербию предложены за 2.33 и 1.60. Команда Стойковича забила в Катаре три мяча, все — Камеруну (3:3).

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.74, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.

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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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