Сербия — Швейцария: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире
2 декабря, в заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу, встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Игра пройдет на арене «Стадион 974» в Дохе, стартовый свисток аргентинца Фернандо Рапальини прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир начинается в 21.45. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 37% вероятности. Успех команды Мурата Якина предложен с чуть большей котировкой 2.80 (35%). Ничья доступна за 3.50 (28%).
Ждете первую победу сербов на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Драгана Стойковича при благополучном исходе принесет 2600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа Сербии 1:0 — за 8.40;
• выигрыш Швейцарии с таким же счетом — за 8.70.
Сборные встречались во втором туре группового этапа прошлого чемпионата мира, тогда «Красные крестоносцы» обыграли соперника 2:1. Поставить на то, что Швейцария как минимум не уступит и в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.56.
Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.96.
Швейцария на турнире отличилась лишь однажды. Индивидуальный тотал швейцарцев больше 1.5 мяча идет за 2.42, ИТМ2 1.5 — за 1.56.
Эти рынки на Сербию предложены за 2.33 и 1.60. Команда Стойковича забила в Катаре три мяча, все — Камеруну (3:3).
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.74, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2