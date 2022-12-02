2 декабря, в заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу, встретятся сборные Сербии и Швейцарии. Игра пройдет на арене «Стадион 974» в Дохе, стартовый свисток аргентинца Фернандо Рапальини прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, эфир начинается в 21.45. Также игры чемпионата мира показывает онлайн-сервис «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не выявили однозначного фаворита встречи: поставить на победу «Белых орлов» можно с коэффициентом 2.60, что составляет примерно 37% вероятности. Успех команды Мурата Якина предложен с чуть большей котировкой 2.80 (35%). Ничья доступна за 3.50 (28%).

Ждете первую победу сербов на турнире? Ставка в 1000 рублей на выигрыш команды Драгана Стойковича при благополучном исходе принесет 2600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают примерно равные шансы команд на успех:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Сербии 1:0 — за 8.40;

• выигрыш Швейцарии с таким же счетом — за 8.70.

Сборные встречались во втором туре группового этапа прошлого чемпионата мира, тогда «Красные крестоносцы» обыграли соперника 2:1. Поставить на то, что Швейцария как минимум не уступит и в предстоящей игре, можно с коэффициентом 1.56.

Аналитики сомневаются в том, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен за 1.94, ТМ 2.5 — за 1.96.

Швейцария на турнире отличилась лишь однажды. Индивидуальный тотал швейцарцев больше 1.5 мяча идет за 2.42, ИТМ2 1.5 — за 1.56.

Эти рынки на Сербию предложены за 2.33 и 1.60. Команда Стойковича забила в Катаре три мяча, все — Камеруну (3:3).

Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.74, «обе забьют — нет» можно взять за 2.10.