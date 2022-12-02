Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ
3 декабря стартуют матчи 1/8 финала чемпионата мира. В первой встрече стадии столкнутся сборные Нидерландов и США — игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в голландцев. Поставить на их успех в основное время можно за 1.96, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), победа американцев — за 4.50 (20%).
Сборная США не проиграла еще ни одного матча на мундиале — дважды сыграла вничью и победила Иран (1:0). Если считаете, что американцы не уступят Нидерландам в основное время, оформите ставку за 1.94.
Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.39, Ф2(0) — за 3.30.
Уверены, что знаете будущего четвертьфиналиста? Коэффициент на проход голландцев — 1.48, на их соперников — 2.85.
Команды на групповом этапе за шесть встреч не сыграли ни одного верхового матча, а обмен голами случился лишь дважды. Тотал меньше 2.5 мяча эксперты оценили в 1.65, а вариант «обе забьют — нет» идет за 1.70.
«Оранье» дважды на групповом этапе забили больше одного мяча, у американцев таких игр не было. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.24.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу голландцев за 5.50.
Нидерланды — США: прогноз и анализ матча чемпионата мира 3 декабря 2022 года
«Оранье» были фаворитами своей группы и выиграли ее, оправдав ожидания. Но сделать это оказалось непросто — уже в первом матче серьезное сопротивление оказал Сенегал (2:0), а забить голландцам удалось только на 84-й минуте. И трудно сказать, чья заслуга во взятии ворот больше — шустрого Коди Гакпо или голкипера Менди, который явно ошибся на выходе в том эпизоде.
Дальше был худший матч голландцев на турнире — ничья с Эквадором (1:1). «Оранье» нанесли всего один удар (он же в створ). Правда, реализация оказалась 100%-й — отличился все тот же Гакпо. Ну а третий матч против главных аутсайдеров турнира, катарцев, прошел по плану. Голландцы без нервов набили 1.5 xG, а счет вновь открыл бомбардир ПСВ. В итоге — победа 2:0, семь очков и первое место в группе.
Коди Гакпо — важнейший игрок Нидерландов, который забил в каждом матче и неизменно открывал счет. Если ждете, что его голевая серия продолжится в плей-офф, оформите ставку на его точный удар за 3.04.
Несмотря на неплохой итоговый результат, Нидерланды в группе выглядели довольно скучно и сыграли без ярких вспышек. Но американцы выглядели еще хуже. Играли очень осторожно и консервативно, как Польша. В первую очередь «Звездно-полосатые» совсем не баловали голами — оформили два забитых мяча. В первых двух турах сборная США нанесла всего два удара в створ, а слегка исправилась только против Ирана (пять попаданий). При этом даже с такой скудной статистикой американцы умудрились сохранить положительную разницу (2:1) и выйти в 1/8.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — США
Сборная США не показала на групповом этапе, за счет чего она может пройти в четвертьфинал. С Уэльсом американцы начисто сдали второй тайм, в игре с Ираном чудом выжали минимальную победу, а единственная топ-сборная на их пути — Англия — реальную проверку решила не устраивать, ограничившись тремя неопасными ударами в створ.
Голландцы тоже выступили не слишком ярко, но есть ощущение, что они и не собирались выкладывать все карты в группе с проходимыми соперниками — понимали, что и так окажутся в плей-офф. Реальную силу команды Луи ван Гала мы увидим как раз в игре с США, а учитывая, что в той же Лиге наций пару месяцев назад Нидерланды были очень хороши, они должны прибавить и выбросить соперника из турнира.
Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2