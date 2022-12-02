Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

2 декабря, 14:15

Нидерланды — США: Гакпо разъяснит американцам, что они лишние на ЧМ

Коди забивает в Катаре в каждом матче.
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Коди Гакпо.
Фото Global Look Press

3 декабря стартуют матчи 1/8 финала чемпионата мира. В первой встрече стадии столкнутся сборные Нидерландов и США — игра начнется в 18.00 по московскому времени на стадионе «Халифа». Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 17.45 мск.

Чемпионат мира. 1/8 финала
03 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
3:1
США

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — США 3 декабря 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ больше верит в голландцев. Поставить на их успех в основное время можно за 1.96, это примерно 51% вероятности исхода. Ничья идет за 3.40 (29%), победа американцев — за 4.50 (20%).

Сборная США не проиграла еще ни одного матча на мундиале — дважды сыграла вничью и победила Иран (1:0). Если считаете, что американцы не уступят Нидерландам в основное время, оформите ставку за 1.94.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.39, Ф2(0) — за 3.30.

Александр Митрович. Сербия — Швейцария: Митрович и Влахович останутся без плей-офф на втором ЧМ подряд

Уверены, что знаете будущего четвертьфиналиста? Коэффициент на проход голландцев — 1.48, на их соперников — 2.85.

Команды на групповом этапе за шесть встреч не сыграли ни одного верхового матча, а обмен голами случился лишь дважды. Тотал меньше 2.5 мяча эксперты оценили в 1.65, а вариант «обе забьют — нет» идет за 1.70.

«Оранье» дважды на групповом этапе забили больше одного мяча, у американцев таких игр не было. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.24.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу голландцев за 5.50.

Нидерланды — США: прогноз и анализ матча чемпионата мира 3 декабря 2022 года

«Оранье» были фаворитами своей группы и выиграли ее, оправдав ожидания. Но сделать это оказалось непросто — уже в первом матче серьезное сопротивление оказал Сенегал (2:0), а забить голландцам удалось только на 84-й минуте. И трудно сказать, чья заслуга во взятии ворот больше — шустрого Коди Гакпо или голкипера Менди, который явно ошибся на выходе в том эпизоде.

Дальше был худший матч голландцев на турнире — ничья с Эквадором (1:1). «Оранье» нанесли всего один удар (он же в створ). Правда, реализация оказалась 100%-й — отличился все тот же Гакпо. Ну а третий матч против главных аутсайдеров турнира, катарцев, прошел по плану. Голландцы без нервов набили 1.5 xG, а счет вновь открыл бомбардир ПСВ. В итоге — победа 2:0, семь очков и первое место в группе.

Лионель Месси. Аргентине достался подарок в 1/8 ЧМ. Месси избежит ошибок матча с Саудовской Аравией?

Коди Гакпо — важнейший игрок Нидерландов, который забил в каждом матче и неизменно открывал счет. Если ждете, что его голевая серия продолжится в плей-офф, оформите ставку на его точный удар за 3.04.

Несмотря на неплохой итоговый результат, Нидерланды в группе выглядели довольно скучно и сыграли без ярких вспышек. Но американцы выглядели еще хуже. Играли очень осторожно и консервативно, как Польша. В первую очередь «Звездно-полосатые» совсем не баловали голами — оформили два забитых мяча. В первых двух турах сборная США нанесла всего два удара в створ, а слегка исправилась только против Ирана (пять попаданий). При этом даже с такой скудной статистикой американцы умудрились сохранить положительную разницу (2:1) и выйти в 1/8.

Алиссон. Камерун — Бразилия: Алиссон останется без работы в третьем подряд матче ЧМ

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — США

Сборная США не показала на групповом этапе, за счет чего она может пройти в четвертьфинал. С Уэльсом американцы начисто сдали второй тайм, в игре с Ираном чудом выжали минимальную победу, а единственная топ-сборная на их пути — Англия — реальную проверку решила не устраивать, ограничившись тремя неопасными ударами в створ.

Голландцы тоже выступили не слишком ярко, но есть ощущение, что они и не собирались выкладывать все карты в группе с проходимыми соперниками — понимали, что и так окажутся в плей-офф. Реальную силу команды Луи ван Гала мы увидим как раз в игре с США, а учитывая, что в той же Лиге наций пару месяцев назад Нидерланды были очень хороши, они должны прибавить и выбросить соперника из турнира.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.94.

4
2
Читайте также
Капитан голландцев Блинд — герой. Играет с подкожным дефибриллятором после операции на сердце
Месси впервые забил в плей-офф ЧМ в 1000-м матче за карьеру
В Германии поддержали слова Макрона о России
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
В Подмосковье задержали до смерти забившую шестилетнего брата школьницу
Как тушат лесные пожары на Сахалине
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чисоре нечего противопоставить Фьюри. Трилогия завершится кровавым избиением

Аргентина — Австралия: Месси и Ко уверенно влетят в четвертьфинал ЧМ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости