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12 ноября, 11:15

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 12 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

12 ноября в 17-м туре РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск, рассудит команды Владимир Москалев.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:2
Спартак

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает красно-белых фаворитами встречи. Поставить на победу «Спартака» можно за 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за одинаковый коэффициент 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4200 рублей.

Если считаете, что «Локо» не проиграет дома, оформите ставку за 2.05.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

Уже четыре очных матча подряд у команд не проходит «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.17.

У экспертов нет сомнений в варианте «обе забьют», взять его можно за 1.70.

В последних десяти встречах «Спартак» забивал в среднем 2.5 мяча за игру, «Локо» ограничивался 1.4 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.40, ИТБ2 (2.5) — в 3.40.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.20.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Несмотря на потерю очков в Сочи (1:1), «Спартак» все еще одна из лучших команд РПЛ прямо сейчас. И не только из-за чистого второго места, но и по причине отлично сбалансированной атаки и обороны (разница забитых и пропущенных в РПЛ у красно-белых 38:17). «Локомотив» подобным похвастаться не может, уже три матча подряд у них без побед, а пропущено в общей сложности шесть мячей при двух забитых. Красно-зеленые — однозначный андердог встречи.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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