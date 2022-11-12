12 ноября в 17-м туре РПЛ встретятся «Локомотив» и «Спартак». Матч начнется в 19.30 по московскому времени на стадионе «РЖД Арена», в прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 19.00 мск, рассудит команды Владимир Москалев.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает красно-белых фаворитами встречи. Поставить на победу «Спартака» можно за 1.82, это примерно 54% вероятности исхода. Успех «Локомотива» и ничья идут за одинаковый коэффициент 4.20 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае положительного исхода выплата составит 4200 рублей.

Если считаете, что «Локо» не проиграет дома, оформите ставку за 2.05.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.20, Ф2(0) — за 1.38.

Уже четыре очных матча подряд у команд не проходит «верх» по голам. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 2.17.

У экспертов нет сомнений в варианте «обе забьют», взять его можно за 1.70.

В последних десяти встречах «Спартак» забивал в среднем 2.5 мяча за игру, «Локо» ограничивался 1.4 мяча за игру. ИТМ1 (1.5) оценили в 1.40, ИТБ2 (2.5) — в 3.40.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.20.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Несмотря на потерю очков в Сочи (1:1), «Спартак» все еще одна из лучших команд РПЛ прямо сейчас. И не только из-за чистого второго места, но и по причине отлично сбалансированной атаки и обороны (разница забитых и пропущенных в РПЛ у красно-белых 38:17). «Локомотив» подобным похвастаться не может, уже три матча подряд у них без побед, а пропущено в общей сложности шесть мячей при двух забитых. Красно-зеленые — однозначный андердог встречи.

Рекомендуемая ставка: победа «Спартака» за 1.82.