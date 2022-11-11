Адесанья — Перейра: прогноз на бой UFC 13 ноября 2022 года
13 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 281. Главное событие ивента — бой за чемпионство в среднем весе. Действующий обладатель титула Исраэль Адесанья встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Главный кард начнется ориентировочно в 6.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru (трансляция с 6.00 мск) и онлайн-сервис UFC Fight Pass (весь кард).
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают новозеландца серьезным фаворитом: поставить на победу Повелителя Стихий можно с коэффициентом 1.46, что составляет примерно 66% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 70.0 (1%).
Ждете нового чемпиона? Ставка в 1000 рублей на триумф Перейры при благополучном исходе принесет 2850 рублей.
Оба бойца перешли в смешанные единоборства из кикбоксинга и имеют топовую ударную технику: Адесанья за карьеру в ММА оформил 15 побед нокаутами или ТКО, Алекс — пять. Но бразилец совсем недавно ворвался в новый вид и провел только семь поединков, из них в UFC — лишь три.
Поставить на досрочную победу от Иззи можно с коэффициентом 3.40, этот рынок на бразильца предложен с чуть меньшей котировкой 3.30.
Выигрыш чемпиона по очкам доступен за 2.33. Победа Перейры судейским решением оценена в 7.55.
Также вы можете поставить на конкретный раунд, в котором, по вашему мнению, завершится бой.
• финиш в первом раунде идет за 5.30;
• во втором — за 6.70,
• в третьем — за 7.50;
• в четвертом — за 9.50;
• в пятом — за 13.0.
Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.
Прогноз и ставка на бой Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года
Бойцы встречались в карьере дважды, оба поединка прошли по правилам кикбоксинга в китайской организации Glory of Heroes. Алекс выиграл оба боя и наверняка имеет психологическое преимущество перед Адесаньей: бразильца считают главным и пока непобедимым соперником в карьере Иззи.
Правда, Исраэль намного опытнее соперника в ММА и уже перемолол кучу топовых бойцов: Андерсон Силва, Паулу Коста, Роберт Уиттакер (дважды), Келвин Гастелум и другие. Также у Повелителя Стихий бешеный опыт пятираундовых поединков: Исраэль провел уже пять защит пояса. 35-летнему Перейре может не хватить опыта в ММА и футворка, чтобы драться пять раундов с одним из самых доминирующих чемпионов UFC. Исраэль очень рационально подходит к поединкам и три последние защиты оформил единогласным решением судей.
Рекомендуемая ставка: победа Иззи решением за 2.33.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2