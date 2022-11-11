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11 ноября, 19:15

Адесанья — Перейра: прогноз на бой UFC 13 ноября 2022 года

Прогноз на бой UFC Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

13 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 281. Главное событие ивента — бой за чемпионство в среднем весе. Действующий обладатель титула Исраэль Адесанья встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Главный кард начнется ориентировочно в 6.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru (трансляция с 6.00 мск) и онлайн-сервис UFC Fight Pass (весь кард).

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают новозеландца серьезным фаворитом: поставить на победу Повелителя Стихий можно с коэффициентом 1.46, что составляет примерно 66% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 70.0 (1%).

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Оба бойца перешли в смешанные единоборства из кикбоксинга и имеют топовую ударную технику: Адесанья за карьеру в ММА оформил 15 побед нокаутами или ТКО, Алекс — пять. Но бразилец совсем недавно ворвался в новый вид и провел только семь поединков, из них в UFC — лишь три.

Поставить на досрочную победу от Иззи можно с коэффициентом 3.40, этот рынок на бразильца предложен с чуть меньшей котировкой 3.30.

Выигрыш чемпиона по очкам доступен за 2.33. Победа Перейры судейским решением оценена в 7.55.

Также вы можете поставить на конкретный раунд, в котором, по вашему мнению, завершится бой.

• финиш в первом раунде идет за 5.30;

• во втором — за 6.70,

• в третьем — за 7.50;

• в четвертом — за 9.50;

• в пятом — за 13.0.

Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.

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Прогноз и ставка на бой Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года

Бойцы встречались в карьере дважды, оба поединка прошли по правилам кикбоксинга в китайской организации Glory of Heroes. Алекс выиграл оба боя и наверняка имеет психологическое преимущество перед Адесаньей: бразильца считают главным и пока непобедимым соперником в карьере Иззи.

Правда, Исраэль намного опытнее соперника в ММА и уже перемолол кучу топовых бойцов: Андерсон Силва, Паулу Коста, Роберт Уиттакер (дважды), Келвин Гастелум и другие. Также у Повелителя Стихий бешеный опыт пятираундовых поединков: Исраэль провел уже пять защит пояса. 35-летнему Перейре может не хватить опыта в ММА и футворка, чтобы драться пять раундов с одним из самых доминирующих чемпионов UFC. Исраэль очень рационально подходит к поединкам и три последние защиты оформил единогласным решением судей.

Рекомендуемая ставка: победа Иззи решением за 2.33.

Прогнозы на спорт
Исраэль Адесанья
UFC
ММА
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
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Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
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Локомотив – Спартак
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