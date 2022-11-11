13 ноября в Нью-Йорке на арене «Медисон-сквер-гарден» пройдет турнир UFC 281. Главное событие ивента — бой за чемпионство в среднем весе. Действующий обладатель титула Исраэль Адесанья встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Главный кард начнется ориентировочно в 6.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru (трансляция с 6.00 мск) и онлайн-сервис UFC Fight Pass (весь кард).

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают новозеландца серьезным фаворитом: поставить на победу Повелителя Стихий можно с коэффициентом 1.46, что составляет примерно 66% вероятности. Успех бразильца доступен с котировкой 2.85 (33%), ничья идет за 70.0 (1%).

Ждете нового чемпиона? Ставка в 1000 рублей на триумф Перейры при благополучном исходе принесет 2850 рублей.

Оба бойца перешли в смешанные единоборства из кикбоксинга и имеют топовую ударную технику: Адесанья за карьеру в ММА оформил 15 побед нокаутами или ТКО, Алекс — пять. Но бразилец совсем недавно ворвался в новый вид и провел только семь поединков, из них в UFC — лишь три.

Поставить на досрочную победу от Иззи можно с коэффициентом 3.40, этот рынок на бразильца предложен с чуть меньшей котировкой 3.30.

Выигрыш чемпиона по очкам доступен за 2.33. Победа Перейры судейским решением оценена в 7.55.

Также вы можете поставить на конкретный раунд, в котором, по вашему мнению, завершится бой.

• финиш в первом раунде идет за 5.30;

• во втором — за 6.70,

• в третьем — за 7.50;

• в четвертом — за 9.50;

• в пятом — за 13.0.

Выигрыш по очкам можно взять за 1.87.

Прогноз и ставка на бой Адесанья — Перейра 13 ноября 2022 года

Бойцы встречались в карьере дважды, оба поединка прошли по правилам кикбоксинга в китайской организации Glory of Heroes. Алекс выиграл оба боя и наверняка имеет психологическое преимущество перед Адесаньей: бразильца считают главным и пока непобедимым соперником в карьере Иззи.

Правда, Исраэль намного опытнее соперника в ММА и уже перемолол кучу топовых бойцов: Андерсон Силва, Паулу Коста, Роберт Уиттакер (дважды), Келвин Гастелум и другие. Также у Повелителя Стихий бешеный опыт пятираундовых поединков: Исраэль провел уже пять защит пояса. 35-летнему Перейре может не хватить опыта в ММА и футворка, чтобы драться пять раундов с одним из самых доминирующих чемпионов UFC. Исраэль очень рационально подходит к поединкам и три последние защиты оформил единогласным решением судей.

Рекомендуемая ставка: победа Иззи решением за 2.33.