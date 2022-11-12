«Торпедо» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
12 ноября лидер чемпионата России «Зенит» в заключительном перед зимней паузой матче сыграет с занимающим последнее место «Торпедо». Игра 17-го тура состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Торпедо» не помешает «Зениту» набрать три очка. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.40 (13%), успех хозяев — за 16.5 (3%).
При ставке в 1000 рублей на сенсационный «мирный» результат выплата составит 7400 рублей, а чистая прибыль — 6400 рублей.
Если вам кажется, что в этом матче настанет звездный час (точнее, полтора часа) «Торпедо», возьмите вариант 1Х за 5.10.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.65. Если хотите увеличить коэффициент или шансы, поставьте на ТБ 3.5 за 2.22 или на ТМ 3.5 за 1.66.
Эксперты считают, что команды не обменяются голами: обоюдное взятие ворот оценено в 2.28, противоположный исход — в 1.63.
Из последних десяти матчей во всех турнирах «Торпедо» уступило в пяти, но лишь в одном с разницей более одного мяча. Успех хозяев с форой (+1.5) предложено взять за 2.55, с гандикапом (+2.5) — за 1.60.
Наиболее вероятные авторы голов в составе обеих команд — Малком (11+5) в этом сезоне РПЛ и Сергеев (6+4). На бразильца можно поставить за 1.80, на русского — за 1.90.
Аналитики считают, что по итогам матча на табло будет зафиксирован счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Котировка — 5.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|3 : 2
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|2 : 0
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|0 : 2
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 2
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2