12 ноября лидер чемпионата России «Зенит» в заключительном перед зимней паузой матче сыграет с занимающим последнее место «Торпедо». Игра 17-го тура состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Торпедо» не помешает «Зениту» набрать три очка. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.40 (13%), успех хозяев — за 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный «мирный» результат выплата составит 7400 рублей, а чистая прибыль — 6400 рублей.

Если вам кажется, что в этом матче настанет звездный час (точнее, полтора часа) «Торпедо», возьмите вариант 1Х за 5.10.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.65. Если хотите увеличить коэффициент или шансы, поставьте на ТБ 3.5 за 2.22 или на ТМ 3.5 за 1.66.

Эксперты считают, что команды не обменяются голами: обоюдное взятие ворот оценено в 2.28, противоположный исход — в 1.63.

Из последних десяти матчей во всех турнирах «Торпедо» уступило в пяти, но лишь в одном с разницей более одного мяча. Успех хозяев с форой (+1.5) предложено взять за 2.55, с гандикапом (+2.5) — за 1.60.

Наиболее вероятные авторы голов в составе обеих команд — Малком (11+5) в этом сезоне РПЛ и Сергеев (6+4). На бразильца можно поставить за 1.80, на русского — за 1.90.

Аналитики считают, что по итогам матча на табло будет зафиксирован счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Котировка — 5.80.