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12 ноября, 13:15

«Торпедо» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 12 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Торпедо» — «Зенит» 12 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Нуралы Алип.
Фото Global Look Press

12 ноября лидер чемпионата России «Зенит» в заключительном перед зимней паузой матче сыграет с занимающим последнее место «Торпедо». Игра 17-го тура состоится в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 16.30 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции в 16.25 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
12 нояб, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
0:2
Зенит

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что «Торпедо» не помешает «Зениту» набрать три очка. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.19, что приблизительно 84% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.40 (13%), успех хозяев — за 16.5 (3%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный «мирный» результат выплата составит 7400 рублей, а чистая прибыль — 6400 рублей.

Если вам кажется, что в этом матче настанет звездный час (точнее, полтора часа) «Торпедо», возьмите вариант 1Х за 5.10.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.65. Если хотите увеличить коэффициент или шансы, поставьте на ТБ 3.5 за 2.22 или на ТМ 3.5 за 1.66.

Эксперты считают, что команды не обменяются голами: обоюдное взятие ворот оценено в 2.28, противоположный исход — в 1.63.

Из последних десяти матчей во всех турнирах «Торпедо» уступило в пяти, но лишь в одном с разницей более одного мяча. Успех хозяев с форой (+1.5) предложено взять за 2.55, с гандикапом (+2.5) — за 1.60.

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Наиболее вероятные авторы голов в составе обеих команд — Малком (11+5) в этом сезоне РПЛ и Сергеев (6+4). На бразильца можно поставить за 1.80, на русского — за 1.90.

Аналитики считают, что по итогам матча на табло будет зафиксирован счет 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Котировка — 5.80.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торпедо (Москва)
2
3
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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года

«Торпедо» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 12 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 3 : 2
12.11 12:00
Урал – Факел
 2 : 0
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 0 : 2
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 2
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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