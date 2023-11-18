«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
18 ноября в КХЛ состоится матч между «Локомотивом» и СКА. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу очень близкими. Успех «Локомотива» в основное время они оценили коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (22%), триумф СКА — за 2.66 (37%).
Вариант «ничья или победа гостей» предложен за 1.55.
Если верите, что соперники на двоих забросят минимум пять шайб, возьмите ТБ 4.5 за 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.78.
СКА пропустил по две и более шайбы в 12 матчах подряд, поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ1 (2) за 1.72.
Победа ярославцев с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.83, питерцев — за 1.96.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3