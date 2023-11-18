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«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — СКА 18 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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СКА.
Фото Официальный телеграм-канал СКА

18 ноября в КХЛ состоится матч между «Локомотивом» и СКА. Игра пройдет в Ярославле на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru, а также на телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск» с 16.50 мск.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают шансы команд на победу очень близкими. Успех «Локомотива» в основное время они оценили коэффициентом 2.43, что примерно 41% вероятности исхода. Ничья идет за 3.75 (22%), триумф СКА — за 2.66 (37%).

Вариант «ничья или победа гостей» предложен за 1.55.

Если верите, что соперники на двоих забросят минимум пять шайб, возьмите ТБ 4.5 за 2.02. Обратную ставку можно сделать за 1.78.

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СКА пропустил по две и более шайбы в 12 матчах подряд, поэтому стоит присмотреться к условию ИТБ1 (2) за 1.72.

Победа ярославцев с учетом ОТ и буллитов доступна за 1.83, питерцев — за 1.96.

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Прогнозы на спорт
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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