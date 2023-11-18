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Испания слишком мощно проводит квалификацию Евро. Даже Хвича не спасет Грузию от еще одного разгрома

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ламин Ямаль и Гави (сборная Испании).
Фото Global Look Press
Остановить «красную фурию» получилось только у Шотландии.

19 ноября сборные Испании и Грузии сойдутся в заключительном туре квалификационного турнира Евро-2024. Матч пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, стартовый свисток румынского арбитра Мирчи Григориу прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Испания
Грузия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, победа хозяев — практически безальтернативный вариант: поставить на этот рынок можно с коэффициентом 1.08, это около 91% вероятности. Выигрыш гостей предложен за фантастические 35.0 (2%), «мирный» результат доступен за 10.75 (7%).

В первом круге испанцы уничтожили «крестоносцев» (7:1), но к предстоящей встрече подошли без турнирной мотивации — как и грузины. Рынок на непоражение гостей идет за солидные 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили полное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.78;

• 3:0 — тоже за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

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Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

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Испания — Грузия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

«Красная фурия» провела мощную отборочную кампанию и давно гарантировала себе выход на Евро — к последнему туру возглавляет группу А с отрывом в два балла от Шотландии, которая тоже уже точно поедет в Германию. Испанцы оформили шесть побед в семи турах, а единственное поражение потерпели от «тартановой армии» (0:2). А перед предстоящим матчем подопечные Луиса де ла Фуэнте аккуратно переиграли Кипр (3:1).

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Испания — вторая по результативности в отборочном турнире. Причем в группе двухкратных чемпионов мира всего пять команд, то есть они провели на две игры меньше, чем коллективы из групп с шестью сборными. За семь туров «красная фурия» заколотила 22 мяча (3,1 гола в среднем за 90 минут), больше отличилась только Португалия (34).

При этом ни одного испанца нет даже в топ-10 лучших голеадоров турнира. Больше всех в составе сборной отличились Хоселу и Альваро Мората — страйкеры «Реала» и «Атлетико» отметились четырьмя забитыми мячами. Сразу два гола вонзил 16-летний Ламин Ямаль, юниор из «Барселоны» записал результативное действие и в предыдущем туре.

Грузия же давно лишилась шансов на путевку в Германию: за семь туров эта сборная набрала всего восемь баллов, шесть из которых в матчах с главным аутсайдером группы Кипром. При этом в прошлом туре «крестоносцы» едва не переиграли расслабившуюся Шотландию (2:2) — британцы сравняли счет уже в компенсированное время, а главная звезда грузин Хвича Кварацхелия отметился дублем.

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Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

«Красная фурия» провела мощнейший турнир: одержала шесть побед в семи турах, забивая в среднем 3,1 гола за игру. В четырех из семи матчей испанцы отличились минимум трижды, в том числе в предыдущем туре. В первом круге в ворота Грузии подопечные Де Ла Фуэнте вонзили сразу семь мячей. Вероятно, в домашнем матче вторая по результативности команда турнира сможет порадовать публику.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 2.02.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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