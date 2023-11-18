Испания слишком мощно проводит квалификацию Евро. Даже Хвича не спасет Грузию от еще одного разгрома
19 ноября сборные Испании и Грузии сойдутся в заключительном туре квалификационного турнира Евро-2024. Матч пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, стартовый свисток румынского арбитра Мирчи Григориу прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, победа хозяев — практически безальтернативный вариант: поставить на этот рынок можно с коэффициентом 1.08, это около 91% вероятности. Выигрыш гостей предложен за фантастические 35.0 (2%), «мирный» результат доступен за 10.75 (7%).
В первом круге испанцы уничтожили «крестоносцев» (7:1), но к предстоящей встрече подошли без турнирной мотивации — как и грузины. Рынок на непоражение гостей идет за солидные 8.25.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили полное превосходство хозяев:
• 2:0 — за 4.78;
• 3:0 — тоже за 4.78;
• 4:0 — за 6.30.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.
Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.
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Испания — Грузия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года
«Красная фурия» провела мощную отборочную кампанию и давно гарантировала себе выход на Евро — к последнему туру возглавляет группу А с отрывом в два балла от Шотландии, которая тоже уже точно поедет в Германию. Испанцы оформили шесть побед в семи турах, а единственное поражение потерпели от «тартановой армии» (0:2). А перед предстоящим матчем подопечные Луиса де ла Фуэнте аккуратно переиграли Кипр (3:1).
Испания — вторая по результативности в отборочном турнире. Причем в группе двухкратных чемпионов мира всего пять команд, то есть они провели на две игры меньше, чем коллективы из групп с шестью сборными. За семь туров «красная фурия» заколотила 22 мяча (3,1 гола в среднем за 90 минут), больше отличилась только Португалия (34).
При этом ни одного испанца нет даже в топ-10 лучших голеадоров турнира. Больше всех в составе сборной отличились Хоселу и Альваро Мората — страйкеры «Реала» и «Атлетико» отметились четырьмя забитыми мячами. Сразу два гола вонзил 16-летний Ламин Ямаль, юниор из «Барселоны» записал результативное действие и в предыдущем туре.
Грузия же давно лишилась шансов на путевку в Германию: за семь туров эта сборная набрала всего восемь баллов, шесть из которых в матчах с главным аутсайдером группы Кипром. При этом в прошлом туре «крестоносцы» едва не переиграли расслабившуюся Шотландию (2:2) — британцы сравняли счет уже в компенсированное время, а главная звезда грузин Хвича Кварацхелия отметился дублем.
Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия
«Красная фурия» провела мощнейший турнир: одержала шесть побед в семи турах, забивая в среднем 3,1 гола за игру. В четырех из семи матчей испанцы отличились минимум трижды, в том числе в предыдущем туре. В первом круге в ворота Грузии подопечные Де Ла Фуэнте вонзили сразу семь мячей. Вероятно, в домашнем матче вторая по результативности команда турнира сможет порадовать публику.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 2.02.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3