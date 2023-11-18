Испания слишком мощно проводит квалификацию Евро. Даже Хвича не спасет Грузию от еще одного разгрома

Остановить «красную фурию» получилось только у Шотландии.

19 ноября сборные Испании и Грузии сойдутся в заключительном туре квалификационного турнира Евро-2024. Матч пройдет на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, стартовый свисток румынского арбитра Мирчи Григориу прозвучит в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, победа хозяев — практически безальтернативный вариант: поставить на этот рынок можно с коэффициентом 1.08, это около 91% вероятности. Выигрыш гостей предложен за фантастические 35.0 (2%), «мирный» результат доступен за 10.75 (7%).

В первом круге испанцы уничтожили «крестоносцев» (7:1), но к предстоящей встрече подошли без турнирной мотивации — как и грузины. Рынок на непоражение гостей идет за солидные 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отразили полное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.78;

• 3:0 — тоже за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Вероятность увидеть обмен забитыми мячами оценена в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

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Испания — Грузия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

«Красная фурия» провела мощную отборочную кампанию и давно гарантировала себе выход на Евро — к последнему туру возглавляет группу А с отрывом в два балла от Шотландии, которая тоже уже точно поедет в Германию. Испанцы оформили шесть побед в семи турах, а единственное поражение потерпели от «тартановой армии» (0:2). А перед предстоящим матчем подопечные Луиса де ла Фуэнте аккуратно переиграли Кипр (3:1).

Испания — вторая по результативности в отборочном турнире. Причем в группе двухкратных чемпионов мира всего пять команд, то есть они провели на две игры меньше, чем коллективы из групп с шестью сборными. За семь туров «красная фурия» заколотила 22 мяча (3,1 гола в среднем за 90 минут), больше отличилась только Португалия (34).

При этом ни одного испанца нет даже в топ-10 лучших голеадоров турнира. Больше всех в составе сборной отличились Хоселу и Альваро Мората — страйкеры «Реала» и «Атлетико» отметились четырьмя забитыми мячами. Сразу два гола вонзил 16-летний Ламин Ямаль, юниор из «Барселоны» записал результативное действие и в предыдущем туре.

Грузия же давно лишилась шансов на путевку в Германию: за семь туров эта сборная набрала всего восемь баллов, шесть из которых в матчах с главным аутсайдером группы Кипром. При этом в прошлом туре «крестоносцы» едва не переиграли расслабившуюся Шотландию (2:2) — британцы сравняли счет уже в компенсированное время, а главная звезда грузин Хвича Кварацхелия отметился дублем.

Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

«Красная фурия» провела мощнейший турнир: одержала шесть побед в семи турах, забивая в среднем 3,1 гола за игру. В четырех из семи матчей испанцы отличились минимум трижды, в том числе в предыдущем туре. В первом круге в ворота Грузии подопечные Де Ла Фуэнте вонзили сразу семь мячей. Вероятно, в домашнем матче вторая по результативности команда турнира сможет порадовать публику.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (3) за 2.02.

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