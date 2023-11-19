Испания — Грузия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года
19 ноября сборные Испании и Грузии в очном поединке завершат отборочный турнир Евро-2024. Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Арбитр Мирча Григориу из Румынии даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ» в 22.35 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.08, вероятность этого исхода — около 91%. Победа Грузии доступна с котировкой 35.0 (2%), даже ничья оценена в маловероятные 10.75 (7%).
К предстоящему матчу обе команды подошли без турнирной мотивации, но в первом круге испанцы разбомбили соперника (7:1). Рынок на непоражение гостей дан за 8.25.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка показывают однозначное преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:
• 2:0 и 3:0 — за 4.78;
• 4:0 — за 6.30.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.
Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.
Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия
«Красная фурия» — вторая по результативности в квалификационном турнире. Больше нее (22) отличились только португальцы (34). В четырех из семи матчей испанцев влетало минимум три мяча с обеих сторон, у грузин — в пяти поединках из семи. А личная встреча команд в первом круге получилась запредельно яркой и закончилась разгромом «крестоносцев» (1:7).
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3