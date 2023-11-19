Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

Испания — Грузия: прогноз на матч квалификации Евро-2024 19 ноября 2023 года

Прогноз на матч квалификации Евро-2024 Испания — Грузия 19 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки сборной Испании в матче против Кипра.
Фото Global Look Press

19 ноября сборные Испании и Грузии в очном поединке завершат отборочный турнир Евро-2024. Игра пройдет в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Арбитр Мирча Григориу из Румынии даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ» в 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
19 нояб, 22:45. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Испания
Грузия

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев огромными фаворитами: поставить на их успех можно с коэффициентом 1.08, вероятность этого исхода — около 91%. Победа Грузии доступна с котировкой 35.0 (2%), даже ничья оценена в маловероятные 10.75 (7%).

К предстоящему матчу обе команды подошли без турнирной мотивации, но в первом круге испанцы разбомбили соперника (7:1). Рынок на непоражение гостей дан за 8.25.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка показывают однозначное преимущество подопечных Луиса де ла Фуэнте:

• 2:0 и 3:0 — за 4.78;

• 4:0 — за 6.30.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.16, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами оценен в 3.41, обратный рынок идет за более реалистичные 1.32.

Ламин Ямаль и&nbsp;Гави (сборная Испании). Испания слишком мощно проводит квалификацию Евро. Даже Хвича не спасет Грузию от еще одного разгрома

Прогноз и ставка на матч Испания — Грузия

«Красная фурия» — вторая по результативности в квалификационном турнире. Больше нее (22) отличились только португальцы (34). В четырех из семи матчей испанцев влетало минимум три мяча с обеих сторон, у грузин — в пяти поединках из семи. А личная встреча команд в первом круге получилась запредельно яркой и закончилась разгромом «крестоносцев» (1:7).

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 1.64.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Киллера Ореховской ОПГ Сашу Солдата освободили спустя 24 года
Собянин сообщил о пресечении попытки атаки БПЛА в Богородском городском округе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — СКА: где смотреть матч КХЛ 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости