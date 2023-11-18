Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

Армения — Уэльс: где смотреть матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча квалификации Евро-2024 Армения — Уэльс 18 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бен Дэвис, сборная Уэльса.
Фото Global Look Press

Армения и Уэльс все еще сохраняют шансы отобраться на Евро-2024 — после очной встречи 18 ноября одна из команд, вероятно, лишится возможности поехать в Германию. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна, стартовый свисток французского арбитра Бенуа Бастьена прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 16.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 17:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
Уэльс

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «драконам»: коэффициент на их победу — 1.89, что составляет приблизительно 51% вероятности. Триумф подопечных Александра Петракова доступен за 4.28 (22%). Даже на ничья предложена с меньшей котировкой 3.48 (27%).

В первом круге армяне неожиданно разнесли валлийцев на их стадионе (4:2). Поставить на то, что в предстоящей встрече «горцы» хотя бы не уступят, можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на превосходство Уэльса:

• победа гостей 1:0 и равенство 1:1 — за 6.20;

• ничья 0:0 — за 6.59.

Тренировка сборной Уэльса. Армения — Уэльс: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.02, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.80.

Комбинированный вариант «обе забьют — нет» и ТМ 2.5 оценен в 1.96.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Киллер Ореховской ОПГ Пустовалов выйдет на свободу 18 ноября после 24 лет тюрьмы
В Москве подросток упал с высоты 12-го этажа на припаркованную машину
Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с РФ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак». День с Алексеем Шевченко
«Спартак» продолжает лидировать в КХЛ
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Белоруссия — Андорра: прогноз на матч квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости