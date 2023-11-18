Медведев проиграл Синнеру два матча подряд. Реванш в полуфинале ATP Finals был бы очень кстати
18 ноября в Турине состоятся полуфиналы Итогового турнира года ATP. В одном из них россиянин Даниил Медведев сразится с хозяином кортов — итальянцем Янником Синнером. Игра начнется в 16.30 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личного противостояния — 6-2 в пользу Медведева.
Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Янник Синнер — Даниил Медведев 18 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Синнера фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.66, что примерно 60% вероятности исхода. Успех Медведева при этом котируется за 2.29 (40%).
Наиболее вероятный результат — 2:0 в пользу Янника за 2.55. Правда, в восьми предыдущих очных встречах он был зафиксирован всего раз.
Тотал больше 23.5 гейма предложено оформить за 1.89, ТМ 23.5 — за 1.92.
Если Медведев победит с форой (+2.5) гейма, сыграет коэффициент 1.75. Если же Синнер заберет встречу с разницей минимум в три гейма, тогда пройдет ставка за 2.09.
Выигрыш Даниилом хотя бы одной партии можно взять за 1.47.
На то, что соперники на двоих сделают больше трех брейков в матче, котировка — 1.85. Такая же выставлена и на ТМ 3.5.
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Янник Синнер — Даниил Медведев: прогноз и анализ полуфинала ATP Finals 18 ноября 2023 года
Перед полуфиналами ATP Finals важно знать один интересный факт: в последний раз четыре первых номера «посева» вошли в топ-4 решающего турнира года в 2020-м, и тогда титул забрал Даниил Медведев. В 1/2 того ивента он одолел Рафаэля Надаля, а в финале справился с Домиником Тимом. Тот путь до трофея был непростым, но кажется, что сейчас будет еще сложнее.
В предстоящем полуфинале россиянина ждет встреча с Синнером. Даниил фактически сам выбрал в соперники итальянца, уступив в заключительном матче группового этапа Алькарасу. В противном случае его ждала схватка с Джоковичем, и это не сулило ничего хорошего. Впрочем, и от Янника можно ждать беды — он выиграл у Медведева два последних очных матча, которые состоялись этой осенью.
Прежде Даниил не испытывал проблем с этим соперником: забрал шесть первых очных игр, в том числе на Итоговом турнире в 2021 году. Однако во второй половине этого сезона Синнер очень серьезно прибавил и стал чаще обыгрывать топов — за последние полтора месяца в его активе появились победы над шестью из семи участников ATP Finals (за исключением Зверева).
«Сейчас он в лучшей форме — результаты это доказывают. Так что он способен на все, — заявил Медведев. — В Вене я хорошо ответил на то, что он предложил в Пекине, но все равно проиграл. Так что нужно сыграть еще лучше, еще лучше реагировать на его удары». В финале пекинского турнира Янник был неотразим — он мощнейше подавал и вообще не ошибался на тай-брейках, победив в двух сетах. Но было очевидно, что поддерживать такой уровень постоянно он не сможет, и в Вене Даниил навязал серьезную борьбу, уступив в трех партиях.
На Итоговом турнире россиянин выглядит еще лучше, чем на тех соревнованиях. В первом туре он в двух сетах обыграл Рублева, а во втором — Зверева, и лишь в третьем в ничего не значащем для себя матче уступил Алькарасу. Синнер же оказался единственным игроком, который добился максимума — обыграл Циципаса, Джоковича и Руне.
Прогноз и ставка на матч Янник Синнер — Даниил Медведев
Даниилу будет очень непросто: мало того что Синнер находится в отличной форме, так еще и играет дома. Конечно, в Турине публика не настолько агрессивная и безумная, как в Париже, но все равно постарается вывести Медведева из себя. К счастью, он держит себя в руках лучше, чем Рублев, но если матч пойдет не по его сценарию, Даниил может выйти из себя.
Нервы будут на пределе, а соперник будет давить — именно это Синнер делал в предыдущих встречах с Медведевым. Поэтому россиянину придется много рисковать, в том числе на своей подаче. А это неминуемо приводит к двойным ошибкам, которые и так проскакивают у Даниила в большом количестве.
К слову, в Вене он допустил в матче с Янником восемь даблфолтов, в Пекине — четыре, а еще шесть пришлись на победную встречу в Майами.
Рекомендуемая ставка: Медведев допустит три и более двойных ошибок за 1.59.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
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Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
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ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
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Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
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Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
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Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3