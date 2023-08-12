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Сегодня, 12:15

«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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12 августа на «РЖД Арене» в Черкизове «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Игра четвертого тура РПЛ стартует в 15.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр Павел Кукуян. В прямом эфире матч будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» лидером котировок. Победу железнодорожников можно взять за 2.01, это чуть меньше 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (22%), успех «Крыльев» — за 3.49 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 3980 рублей.

В прошлом сезоне самарцы оба раза поделили очки с «Локомотивом». Условие «гости не проиграют» предложено за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Сразу четыре последние игры между соперниками оказались «низовыми».

На то, что обе команды забьют, выставлена котировка 1.57, на обратный исход — 2.38.

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Считаете, что голы посыпятся уже в первом тайме? На два и более гола в стартовые 45 минут можно поставить за 2.36.

У Olimpbet есть также рынок на фолы, и он гласит, что москвичи должны нарушать чаще — 1.37 против 3.50.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.00.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
0
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«Оренбург» — «Краснодар»: «быки» воспользуются осечкой «Спартака» и вырвутся в лидеры РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
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 3
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П
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