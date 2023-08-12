«Локомотив» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
12 августа на «РЖД Арене» в Черкизове «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов». Игра четвертого тура РПЛ стартует в 15.00 по московскому времени, обслужит ее арбитр Павел Кукуян. В прямом эфире матч будет показан на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 14.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Локомотив» лидером котировок. Победу железнодорожников можно взять за 2.01, это чуть меньше 50% вероятности исхода. Ничья идет за 3.98 (22%), успех «Крыльев» — за 3.49 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 3980 рублей.
В прошлом сезоне самарцы оба раза поделили очки с «Локомотивом». Условие «гости не проиграют» предложено за 1.85.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.63, ТМ 2.5 — в 2.35. Сразу четыре последние игры между соперниками оказались «низовыми».
На то, что обе команды забьют, выставлена котировка 1.57, на обратный исход — 2.38.
Считаете, что голы посыпятся уже в первом тайме? На два и более гола в стартовые 45 минут можно поставить за 2.36.
У Olimpbet есть также рынок на фолы, и он гласит, что москвичи должны нарушать чаще — 1.37 против 3.50.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0