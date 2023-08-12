«Оренбург» — «Краснодар»: «быки» воспользуются осечкой «Спартака» и вырвутся в лидеры РПЛ
12 августа потенциальный лидер чемпионата России «Краснодар» будет гостить у «Оренбурга». Встреча четвертого тура пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Василий Казарцев. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск.
В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Краснодару». На то, что «быки» возьмут три очка, можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.77 (23%), успех «Оренбурга» — за 3.03 (33%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2030 рублей, а всего на счет вернутся 3030 рублей.
Можете подстраховать команды с помощью форы (0): победа «Краснодара» при таком условии дана за 1.69, «Оренбурга» — за 2.23.
Тотал больше 2.5 мяча оценен небольшими 1.52, ТМ 2.5 — 2.52. Эксперты предлагают пошалить и взять ТБ 3.5 за 2.28 — именно он выставлен как главный рынок.
Одинаковый коэффициент 2.08 доступен на превосходство одной и другой команды по ударам в створ. А вот в рынке на автора большего количества угловых лидирует «Краснодар» — 1.95 против 2.25.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Краснодар»
«Краснодар» выиграл все три матча в РПЛ на старте сезона и после поражение «Спартака» от «Урала» может единолично возглавить таблицу. Для этого нужно обыграть «Оренбург», у которого дела пока не идут: клуб во главе с Иржи Ярошиком набрал всего один балл, причем сделал это на последних минутах встречи с «Рубином» (1:1).
«Быки» по всем показателям интереснее оренбуржцев, и даже поражение в обеих играх Кубка России вряд ли сильно испортит коллективу Ивича настроение. В нападении у краснодарцев полный порядок (10 голов в пяти матчах), пропущено семь, но в чемпионате — лишь один.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.69.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0