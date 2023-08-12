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Сегодня, 11:45

«Оренбург» — «Краснодар»: «быки» воспользуются осечкой «Спартака» и вырвутся в лидеры РПЛ

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 12 августа 2023 года
Евгений Коростелев
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Владимир Ивич.
Фото Global Look Press

12 августа потенциальный лидер чемпионата России «Краснодар» будет гостить у «Оренбурга». Встреча четвертого тура пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 17.30 по московскому времени. Рассудит команды арбитр Василий Казарцев. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции в 17.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Краснодару». На то, что «быки» возьмут три очка, можно поставить с коэффициентом 2.27, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.77 (23%), успех «Оренбурга» — за 3.03 (33%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их выигрыша принесет прибыль в размере 2030 рублей, а всего на счет вернутся 3030 рублей.

Можете подстраховать команды с помощью форы (0): победа «Краснодара» при таком условии дана за 1.69, «Оренбурга» — за 2.23.

Тотал больше 2.5 мяча оценен небольшими 1.52, ТМ 2.5 — 2.52. Эксперты предлагают пошалить и взять ТБ 3.5 за 2.28 — именно он выставлен как главный рынок.

Одинаковый коэффициент 2.08 доступен на превосходство одной и другой команды по ударам в створ. А вот в рынке на автора большего количества угловых лидирует «Краснодар» — 1.95 против 2.25.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Краснодар»

«Краснодар» выиграл все три матча в РПЛ на старте сезона и после поражение «Спартака» от «Урала» может единолично возглавить таблицу. Для этого нужно обыграть «Оренбург», у которого дела пока не идут: клуб во главе с Иржи Ярошиком набрал всего один балл, причем сделал это на последних минутах встречи с «Рубином» (1:1).

«Быки» по всем показателям интереснее оренбуржцев, и даже поражение в обеих играх Кубка России вряд ли сильно испортит коллективу Ивича настроение. В нападении у краснодарцев полный порядок (10 голов в пяти матчах), пропущено семь, но в чемпионате — лишь один.

Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
0
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«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ 12 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
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Федор Чалов

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 4
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Зенит

 3
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 3
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 3
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 3
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 2
И К Ж
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 3 1 1
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