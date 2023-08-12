«Бавария» — «РБ Лейпциг»: где смотреть матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
12 августа «Бавария» и «РБ Лейпциг» выяснят, кому достанется Суперкубок Германии. Поединок чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.30 мск встречу покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев в основное время можно взять с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.44 (22%), успех «Лейпцига» — 5.06 (19%).
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Эксперты считают, что у «красных быков» почти нет шансов на титул. Триумф парней Марко Розе идет за 3.21, чемпионство «Баварии» — за 1.35.
Четыре из пяти последних розыгрышей трофея пробили «верх» по голам — «Мюнхен» принял участие в каждом из них. На тотал больше трех мячей предложили котировку 1.86, на ТМ 3 — 1.97.
Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.
На финише предсезонки коллектив Томаса Тухеля был очень хорош у чужих ворот: устроил перестрелки с «Ливерпулем» (4:3) и «Монако» (4:2). Индивидуальный тотал красных больше двух метких выстрелов дали за 1.93.
Викторию «Баварии» с форой (-1) оценили в 1.96. Если верите, что «красные быки» навяжут борьбу чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.89.
Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу мюнхенцев:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0