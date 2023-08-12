12 августа «Бавария» и «РБ Лейпциг» выяснят, кому достанется Суперкубок Германии. Поединок чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.30 мск встречу покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев в основное время можно взять с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.44 (22%), успех «Лейпцига» — 5.06 (19%).

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Эксперты считают, что у «красных быков» почти нет шансов на титул. Триумф парней Марко Розе идет за 3.21, чемпионство «Баварии» — за 1.35.

Четыре из пяти последних розыгрышей трофея пробили «верх» по голам — «Мюнхен» принял участие в каждом из них. На тотал больше трех мячей предложили котировку 1.86, на ТМ 3 — 1.97.

Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.

На финише предсезонки коллектив Томаса Тухеля был очень хорош у чужих ворот: устроил перестрелки с «Ливерпулем» (4:3) и «Монако» (4:2). Индивидуальный тотал красных больше двух метких выстрелов дали за 1.93.

Викторию «Баварии» с форой (-1) оценили в 1.96. Если верите, что «красные быки» навяжут борьбу чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.89.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу мюнхенцев:

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