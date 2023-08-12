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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: где смотреть матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Тимо Вернер («РБ Лейпциг»).
Фото Global Look Press

12 августа «Бавария» и «РБ Лейпциг» выяснят, кому достанется Суперкубок Германии. Поединок чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире с 21.30 мск встречу покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. Победу мюнхенцев в основное время можно взять с коэффициентом 1.62, вероятность такого исхода — примерно 59%. Ничья доступна за 4.44 (22%), успех «Лейпцига» — 5.06 (19%).

Считаете, что соперники не выявят сильнейшего за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае удачного итога принесет 4440 рублей.

Эксперты считают, что у «красных быков» почти нет шансов на титул. Триумф парней Марко Розе идет за 3.21, чемпионство «Баварии» — за 1.35.

Четыре из пяти последних розыгрышей трофея пробили «верх» по голам — «Мюнхен» принял участие в каждом из них. На тотал больше трех мячей предложили котировку 1.86, на ТМ 3 — 1.97.

Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.

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На финише предсезонки коллектив Томаса Тухеля был очень хорош у чужих ворот: устроил перестрелки с «Ливерпулем» (4:3) и «Монако» (4:2). Индивидуальный тотал красных больше двух метких выстрелов дали за 1.93.

Викторию «Баварии» с форой (-1) оценили в 1.96. Если верите, что «красные быки» навяжут борьбу чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф2(+1) за 1.89.

Три из четырех наиболее вероятных итогов противостояния, по версии аналитиков, говорят в пользу мюнхенцев:

  • 2:1 — за 7.48;
  • 1:1 — за 8.00;
  • 2:0 — за 8.25;
  • 1:0 — за 8.75.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
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