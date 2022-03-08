8 марта «Ливерпуль» примет «Интер» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними пройдет на стадионе «Энфилд», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.57 — это примерно 61% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 5.50 (17%), а ничья доступна за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» можно выиграть 1570 рублей в случае успеха мерсисайдцев.

Шансы «Ливерпуля» пройти дальше оцениваются коэффициентом 1.01. Аналогичный выбор в пользу миланского «Интера» доступен за 17.0.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

Ф1(-1) идет за 1.95 , а Ф2(+1) — за 1.85 ;

Ф1(-1.5) идет за 2.50 , а Ф2(+1.5) — за 1.50 ;

Ф1(-2) идет за 3.90, а Ф2(+2) — за 1.23.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку «обе забьют» можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 7.30.