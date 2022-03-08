Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 8 марта

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер»
Матвей Леонов
«Ливерпуль» — «Интер».
Фото Reuters

8 марта «Ливерпуль» примет «Интер» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними пройдет на стадионе «Энфилд», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер

Легальная букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно с коэффициентом 1.57 — это примерно 61% вероятности. Успех «Интера» оценивается коэффициентом 5.50 (17%), а ничья доступна за 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Ливерпуля» можно выиграть 1570 рублей в случае успеха мерсисайдцев.

Шансы «Ливерпуля» пройти дальше оцениваются коэффициентом 1.01. Аналогичный выбор в пользу миланского «Интера» доступен за 17.0.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на этот матч, к примеру:

  • Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85;

  • Ф1(-1.5) идет за 2.50, а Ф2(+1.5) — за 1.50;

  • Ф1(-2) идет за 3.90, а Ф2(+2) — за 1.23.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Ливерпуль» — «Интер»: Салах покажет египетскую силу

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку «обе забьют» можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:0 — коэффициент 7.30.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
«Я собираюсь стать номером один». Овечкин идет за рекордом Ягра
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставки на матч КХЛ 8 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости