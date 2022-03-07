Клопп выиграл все семь матчей в нынешней Лиге чемпионов.

8 марта «Ливерпуль» примет миланский «Интер» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

«Ливерпуль» — «Интер»: к оэффициенты букмекеров на матч

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно за 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Интера» оценивается котировкой 5.50 (17%), а ничья — 4.30 (22%).

Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.00.

«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз и анализ матча

В первом матче между этими соперниками «Ливерпуль» победил со счетом 2:0 в Милане и тем самым сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» выиграл все семь матчей в нынешней Лиге чемпионов и демонстрирует великолепные результаты в родных стенах по ходу всего сезона. Мерсисайдцы провели уже 23 матча на «Энфилде» с учетом разных турниров — 18 побед и пять ничьих.

Кроме того, мерсисайдцы успешно действуют против «Интера» в еврокубках:

четыре победы;

одно поражение;

разница мячей — 8:4 в пользу англичан.

«Ливерпуль» выиграл обе предыдущие домашние встречи против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.

Помочь в достижении этого результата команде Клоппа должен в первую очередь Салах — у лидера мерсисайдской атаки уже восемь голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Один из них он отпраздновал в первом матче этого противостояния.

Для сравнения: лучший бомбардир «Интера» в Лиге чемпионов — Эдин Джеко — забил всего три мяча.

Кроме того, можно поверить в оборону красных и поставить на то, что «Интер» не забьет в отчетном противостоянии. В Милане команда Индзаги имела свои моменты, но не реализовала их. Однако играть на «Энфилде» значительно сложнее, и любой гол англичан наверняка заставит итальянцев опустить руки.

В пользу последней ставки говорит еще и статистика. «Интер» забил лишь в одном из четырех предыдущих гостевых матчей сезона с учетом всех турниров. Кроме того, миланцы не сумели отличиться в двух из трех выездных встреч текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» пропустил только в одном из трех домашних матчей турнира в этом сезоне. Кроме того, мерсисайдцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности на протяжении трех очных встреч с «Интером». Исходя из всего вышесказанного, предлагаем сделать ставку на то, что итальянцы не забьют, с коэффициентом 2.44.

«Ливерпуль» — «Интер»: ставка на матч

«Ливерпуль» выиграл первую встречу с «Интером» в Милане, но не намерен играть спустя рукава — дома команда Клоппа будет стремиться закрепить результат.

Мерсисайдцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также четыре из пяти предыдущих еврокубковых встреч с «Интером».

Кроме того, «Ливерпуль» выиграл оба предыдущих домашних матча против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.