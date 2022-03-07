«Ливерпуль» — «Интер»: Салах покажет египетскую силу
8 марта «Ливерпуль» примет миланский «Интер» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.
«Ливерпуль» — «Интер»: коэффициенты букмекеров на матч
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно за 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Интера» оценивается котировкой 5.50 (17%), а ничья — 4.30 (22%).
Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.
Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.00.
«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз и анализ матча
В первом матче между этими соперниками «Ливерпуль» победил со счетом 2:0 в Милане и тем самым сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» выиграл все семь матчей в нынешней Лиге чемпионов и демонстрирует великолепные результаты в родных стенах по ходу всего сезона. Мерсисайдцы провели уже 23 матча на «Энфилде» с учетом разных турниров — 18 побед и пять ничьих.
Кроме того, мерсисайдцы успешно действуют против «Интера» в еврокубках:
-
четыре победы;
-
одно поражение;
-
разница мячей — 8:4 в пользу англичан.
«Ливерпуль» выиграл обе предыдущие домашние встречи против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.
Помочь в достижении этого результата команде Клоппа должен в первую очередь Салах — у лидера мерсисайдской атаки уже восемь голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Один из них он отпраздновал в первом матче этого противостояния.
Для сравнения: лучший бомбардир «Интера» в Лиге чемпионов — Эдин Джеко — забил всего три мяча.
Кроме того, можно поверить в оборону красных и поставить на то, что «Интер» не забьет в отчетном противостоянии. В Милане команда Индзаги имела свои моменты, но не реализовала их. Однако играть на «Энфилде» значительно сложнее, и любой гол англичан наверняка заставит итальянцев опустить руки.
В пользу последней ставки говорит еще и статистика. «Интер» забил лишь в одном из четырех предыдущих гостевых матчей сезона с учетом всех турниров. Кроме того, миланцы не сумели отличиться в двух из трех выездных встреч текущего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Ливерпуль» пропустил только в одном из трех домашних матчей турнира в этом сезоне. Кроме того, мерсисайдцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности на протяжении трех очных встреч с «Интером». Исходя из всего вышесказанного, предлагаем сделать ставку на то, что итальянцы не забьют, с коэффициентом 2.44.
«Ливерпуль» — «Интер»: ставка на матч
«Ливерпуль» выиграл первую встречу с «Интером» в Милане, но не намерен играть спустя рукава — дома команда Клоппа будет стремиться закрепить результат.
Мерсисайдцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также четыре из пяти предыдущих еврокубковых встреч с «Интером».
Кроме того, «Ливерпуль» выиграл оба предыдущих домашних матча против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.
Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7