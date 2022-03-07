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«Ливерпуль» — «Интер»: Салах покажет египетскую силу

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер»
Егор Сергеев
«Ливерпуль» — «Интер».
Фото Reuters
Клопп выиграл все семь матчей в нынешней Лиге чемпионов.

8 марта «Ливерпуль» примет миланский «Интер» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч между ними состоится на стадионе «Энфилд», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер

«Ливерпуль» — «Интер»: коэффициенты букмекеров на матч

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» фаворитами встречи. Поставить на победу команды Юргена Клоппа можно за 1.57 — это около 61% вероятности. Успех «Интера» оценивается котировкой 5.50 (17%), а ничья — 4.30 (22%).

Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.76. Обратный исход доступен за 2.00.

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«Ливерпуль» — «Интер»: прогноз и анализ матча

В первом матче между этими соперниками «Ливерпуль» победил со счетом 2:0 в Милане и тем самым сделал серьезный шаг навстречу четвертьфиналу Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» выиграл все семь матчей в нынешней Лиге чемпионов и демонстрирует великолепные результаты в родных стенах по ходу всего сезона. Мерсисайдцы провели уже 23 матча на «Энфилде» с учетом разных турниров — 18 побед и пять ничьих.

Кроме того, мерсисайдцы успешно действуют против «Интера» в еврокубках:

  • четыре победы;

  • одно поражение;

  • разница мячей — 8:4 в пользу англичан.

«Ливерпуль» выиграл обе предыдущие домашние встречи против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.

Помочь в достижении этого результата команде Клоппа должен в первую очередь Салах — у лидера мерсисайдской атаки уже восемь голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Один из них он отпраздновал в первом матче этого противостояния.

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Для сравнения: лучший бомбардир «Интера» в Лиге чемпионов — Эдин Джеко — забил всего три мяча.

Кроме того, можно поверить в оборону красных и поставить на то, что «Интер» не забьет в отчетном противостоянии. В Милане команда Индзаги имела свои моменты, но не реализовала их. Однако играть на «Энфилде» значительно сложнее, и любой гол англичан наверняка заставит итальянцев опустить руки.

В пользу последней ставки говорит еще и статистика. «Интер» забил лишь в одном из четырех предыдущих гостевых матчей сезона с учетом всех турниров. Кроме того, миланцы не сумели отличиться в двух из трех выездных встреч текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» пропустил только в одном из трех домашних матчей турнира в этом сезоне. Кроме того, мерсисайдцы сохраняют свои ворота в неприкосновенности на протяжении трех очных встреч с «Интером». Исходя из всего вышесказанного, предлагаем сделать ставку на то, что итальянцы не забьют, с коэффициентом 2.44.

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«Ливерпуль» — «Интер»: ставка на матч

«Ливерпуль» выиграл первую встречу с «Интером» в Милане, но не намерен играть спустя рукава — дома команда Клоппа будет стремиться закрепить результат.

Мерсисайдцы выиграли все семь матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, а также четыре из пяти предыдущих еврокубковых встреч с «Интером».

Кроме того, «Ливерпуль» выиграл оба предыдущих домашних матча против «Интера» — каждую из них с разницей в два мяча. Все это говорит в пользу ставки на Ф1(-1) с котировкой 1.95.

Рекомендуемая ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.95.

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ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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