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Сегодня, 11:15

«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставки на матч КХЛ 8 марта

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев»
Матвей Леонов
«Сибирь» — «Салават Юлаев».
Фото ХК «Салават Юлаев»

8 марта «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Новосибирске на арене «Сибирь», начало в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет явного фаворита. Поставить на победу «Сибири» в основное время можно за 2.65 — это примерно 35% вероятности. Ничья идет за 3.50 (29%). Триумф «Салавата» оценивают в 2.60 (36%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.

 
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Ставка «Сибирь» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.50.

Эксперты считают, что у команд равные шансы забить первый гол в этом матче. На оба клуба предлагается коэффициент 1.90.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.36. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.62.

  • ТМ 2.5 — 4.30;

  • обе забьют: нет — 4.00;

  • последний гол: «Сибирь» — 1.90.

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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
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Артем Дзюба

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Сочи

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П
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Краснодар

 6
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Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
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Спартак

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