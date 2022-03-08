«Сибирь» — «Салават Юлаев»: прогноз и ставки на матч КХЛ 8 марта
8 марта «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Новосибирске на арене «Сибирь», начало в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет явного фаворита. Поставить на победу «Сибири» в основное время можно за 2.65 — это примерно 35% вероятности. Ничья идет за 3.50 (29%). Триумф «Салавата» оценивают в 2.60 (36%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.
Ставка «Сибирь» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.50.
Эксперты считают, что у команд равные шансы забить первый гол в этом матче. На оба клуба предлагается коэффициент 1.90.
Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.36. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7