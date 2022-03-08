Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сибирь» — «Салават Юлаев»

8 марта «Сибирь» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Новосибирске на арене «Сибирь», начало в 13.30. Трансляцию покажет KHL Prime.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что в этом матче нет явного фаворита. Поставить на победу «Сибири» в основное время можно за 2.65 — это примерно 35% вероятности. Ничья идет за 3.50 (29%). Триумф «Салавата» оценивают в 2.60 (36%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3500 рублей.

Ставка «Сибирь» не проиграет в основное время» есть в линии за 1.50.

Эксперты считают, что у команд равные шансы забить первый гол в этом матче. На оба клуба предлагается коэффициент 1.90.

Тотал голов больше 4.5 в этой игре идет за 2.36. Тотал меньше 4.5 можно взять за 1.62.