8 марта «Интер» отправится в гости к «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между ними пройдет на «Энфилде». Начало в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.57 — это порядка 61% вероятности. Триумф «Интера» оценивается коэффициентом 5.50 (17%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Интера» можно выиграть 5500 рублей в случае успеха миланского клуба.

Проход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов доступен за 1.01, а «Интера» — за 17.0.

Сделать ставку на то, что «Интер» не проиграет, можно за 2.40.

Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

Шансы «Ливерпуля» забить два мяча или более оцениваются котировкой 1.61.

Уверены, что «Интеру» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2(1.5) идет за 3.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.50, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании: