Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Ливерпуль» — «Интер»: где смотреть матч 8 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Интер»
Матвей Леонов
«Ливерпуль» — «Интер».
Фото Reuters

8 марта «Интер» отправится в гости к «Ливерпулю» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча между ними пройдет на «Энфилде». Начало в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Интер

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает хозяев фаворитами матча. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно за 1.57 — это порядка 61% вероятности. Триумф «Интера» оценивается коэффициентом 5.50 (17%), а ничья — 4.30 (22%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Интера» можно выиграть 5500 рублей в случае успеха миланского клуба.

Проход «Ливерпуля» в четвертьфинал Лиги чемпионов доступен за 1.01, а «Интера» — за 17.0.

Сделать ставку на то, что «Интер» не проиграет, можно за 2.40.

Ф1(-1) идет за 1.95, а Ф2(+1) — за 1.85.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.71, а ТМ 2.5 — за 2.14.

&laquo;Ливерпуль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. «Ливерпуль» — «Интер»: Салах покажет египетскую силу

Шансы «Ливерпуля» забить два мяча или более оцениваются котировкой 1.61.

Уверены, что «Интеру» по силам отличиться свыше одного раза? ИТБ2(1.5) идет за 3.30.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.50, а удаления — 4.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

  • 1:0 — коэффициент 7.30;

  • 2:0 — 7.50;

  • 1:1 — 7.50.

Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
10 лучших упражнений для гимнастики лица. Советы специалиста
«Наш хоккей в одно время развивался без иностранцев. И мы были непобедимы». Фетисов рассказал, как на КХЛ отразится отъезд легионеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бавария» — «Зальцбург»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 8 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости