28 июля в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Лехия» примет венский «Рапид». В первой игре была зафиксирована нулевая ничья. Новая встреча команд пройдет на «Полсат Плюс Арене» в городе Гданьск и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч швейцарский арбитр Алессандро Дудич.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд примерно равными с минимальным перевесом хозяев. На победу «Лехии» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ставку в пользу «Рапида» предложено оформить за 2.70 (37%). Ничья идет за чуть большие 3.50 (24%).

1000 рублей, внесенная еще на одну ничью между командами, в случае нужного исхода принесет приятные 3500 рублей.

В первом матче «Рапид» был активнее соперника и чуть ближе к победе. На то, что австрийцы сыграют на том же уровне и не проиграют, котировка 1.51.

Эксперты считают, что командам по силам забить больше двух мячей, хотя они вряд ли понесутся вперед после 0:0 в Вене — это никому не выгодно. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.93, на ТМ 2.5 — 1.88.

Забьют ли те и другие? Увидим уже сегодня вечером, ну а ставку на обмен голами можно сделать за 1.73.

Если переживаете, что поставите на одну из команд, а матч завершится вничью и перейдет в овертайм, возьмите вариант «проход». На «Лехию» в следующем раунде турнира котировка 1.87, на «Рапид» — 1.93.

Тем более самый вероятный точный счет недвусмысленно намекает на дополнительное время — это ничья 1:1 за 6.30.

Прогноз и ставка на матч «Лехия» — «Рапид»

В первом матче «Рапид» был значительно агрессивнее соперника и не использовал массу отличных моментов. При этом самый опасный все же пришел со стороны «Лехии». Но общая картина игры показала, кто в этой паре фаворит.

Коллектив из Вены идет аутсайдером ответной встречи только из-за фактора поля. Но это наверняка не помешает более классной команде с лучшим подбором игроков пройти в следующий раунд турнира.

Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» с форой (0) за 1.95.