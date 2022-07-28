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«Лехия» — «Рапид»: прогноз на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Лехия» — «Рапид» 28 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Лехия» против «Рапида».
Фото Global Look Press

28 июля в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Лехия» примет венский «Рапид». В первой игре была зафиксирована нулевая ничья. Новая встреча команд пройдет на «Полсат Плюс Арене» в городе Гданьск и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч швейцарский арбитр Алессандро Дудич.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд
28 июл, 20:45. Stadion Energa (Гданьск)
Лехия
Рапид В

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд примерно равными с минимальным перевесом хозяев. На победу «Лехии» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ставку в пользу «Рапида» предложено оформить за 2.70 (37%). Ничья идет за чуть большие 3.50 (24%).

1000 рублей, внесенная еще на одну ничью между командами, в случае нужного исхода принесет приятные 3500 рублей.

В первом матче «Рапид» был активнее соперника и чуть ближе к победе. На то, что австрийцы сыграют на том же уровне и не проиграют, котировка 1.51.

Эксперты считают, что командам по силам забить больше двух мячей, хотя они вряд ли понесутся вперед после 0:0 в Вене — это никому не выгодно. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.93, на ТМ 2.5 — 1.88.

Забьют ли те и другие? Увидим уже сегодня вечером, ну а ставку на обмен голами можно сделать за 1.73.

Если переживаете, что поставите на одну из команд, а матч завершится вничью и перейдет в овертайм, возьмите вариант «проход». На «Лехию» в следующем раунде турнира котировка 1.87, на «Рапид» — 1.93.

Тем более самый вероятный точный счет недвусмысленно намекает на дополнительное время — это ничья 1:1 за 6.30.

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Прогноз и ставка на матч «Лехия» — «Рапид»

В первом матче «Рапид» был значительно агрессивнее соперника и не использовал массу отличных моментов. При этом самый опасный все же пришел со стороны «Лехии». Но общая картина игры показала, кто в этой паре фаворит.

Коллектив из Вены идет аутсайдером ответной встречи только из-за фактора поля. Но это наверняка не помешает более классной команде с лучшим подбором игроков пройти в следующий раунд турнира.

Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» с форой (0) за 1.95.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Лехия (Гданьск)
ФК Рапид (Вена)
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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