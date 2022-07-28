«Лехия» — «Рапид»: прогноз на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года
28 июля в Польше состоится ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором «Лехия» примет венский «Рапид». В первой игре была зафиксирована нулевая ничья. Новая встреча команд пройдет на «Полсат Плюс Арене» в городе Гданьск и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится. Обслужит матч швейцарский арбитр Алессандро Дудич.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы команд примерно равными с минимальным перевесом хозяев. На победу «Лехии» в основное время можно поставить с коэффициентом 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Ставку в пользу «Рапида» предложено оформить за 2.70 (37%). Ничья идет за чуть большие 3.50 (24%).
1000 рублей, внесенная еще на одну ничью между командами, в случае нужного исхода принесет приятные 3500 рублей.
В первом матче «Рапид» был активнее соперника и чуть ближе к победе. На то, что австрийцы сыграют на том же уровне и не проиграют, котировка 1.51.
Эксперты считают, что командам по силам забить больше двух мячей, хотя они вряд ли понесутся вперед после 0:0 в Вене — это никому не выгодно. На тотал больше 2.5 гола коэффициент 1.93, на ТМ 2.5 — 1.88.
Забьют ли те и другие? Увидим уже сегодня вечером, ну а ставку на обмен голами можно сделать за 1.73.
Если переживаете, что поставите на одну из команд, а матч завершится вничью и перейдет в овертайм, возьмите вариант «проход». На «Лехию» в следующем раунде турнира котировка 1.87, на «Рапид» — 1.93.
Тем более самый вероятный точный счет недвусмысленно намекает на дополнительное время — это ничья 1:1 за 6.30.
Прогноз и ставка на матч «Лехия» — «Рапид»
В первом матче «Рапид» был значительно агрессивнее соперника и не использовал массу отличных моментов. При этом самый опасный все же пришел со стороны «Лехии». Но общая картина игры показала, кто в этой паре фаворит.
Коллектив из Вены идет аутсайдером ответной встречи только из-за фактора поля. Но это наверняка не помешает более классной команде с лучшим подбором игроков пройти в следующий раунд турнира.
Рекомендуемая ставка: победа «Рапида» с форой (0) за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1