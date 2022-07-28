Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 19:15

Эксперты оценили шансы «Краснодара» добыть первую победу в новом сезоне РПЛ

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Эрик Бикфалви, «Урал».
Фото Сайт ФК «Урал»

29 июля «Краснодар» в третьем туре чемпионата России сыграет на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
29 июл, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Краснодар

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданным фаворитом назвали «Урал». На победу екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность исхода — около 41%. Успех «Краснодара» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 на успех гостей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.

Можете взять вариант «Краснодар» не проиграет» за 1.61. В десяти очных матчах «быки» уступили этому сопернику всего дважды.

Эксперты считают, что команды покажут засушливый футбол и не забьют много: на тотал больше 2.5 мяча котировка 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.

При этом шансы увидеть обмен голами выше, чем не увидеть: «обе забьют» доступен за 1.84, противоположный исход — за 1.96.

 
Вендел (&laquo;Зенит&raquo;). Чемпион РПЛ-2022/23: ЦСКА начал сезон с двух побед, но фаворит все равно «Зенит»

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.30;

  • победа «Урала» 1:0 — за 7.80;

  • успех «Краснодара» с тем же счетом — за 8.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
1
1
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лехия» — «Рапид»: прогноз на матч Лиги конференций 28 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости