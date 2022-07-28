Эксперты оценили шансы «Краснодара» добыть первую победу в новом сезоне РПЛ

29 июля «Краснодар» в третьем туре чемпионата России сыграет на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданным фаворитом назвали «Урал». На победу екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность исхода — около 41%. Успех «Краснодара» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (26%).

Ставка в 1000 на успех гостей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.

Можете взять вариант «Краснодар» не проиграет» за 1.61. В десяти очных матчах «быки» уступили этому сопернику всего дважды.

Эксперты считают, что команды покажут засушливый футбол и не забьют много: на тотал больше 2.5 мяча котировка 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.

При этом шансы увидеть обмен голами выше, чем не увидеть: «обе забьют» доступен за 1.84, противоположный исход — за 1.96.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: