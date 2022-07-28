Эксперты оценили шансы «Краснодара» добыть первую победу в новом сезоне РПЛ
29 июля «Краснодар» в третьем туре чемпионата России сыграет на выезде с «Уралом». Встреча пройдет в Екатеринбурге на Центральном стадионе, стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ неожиданным фаворитом назвали «Урал». На победу екатеринбуржцев можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность исхода — около 41%. Успех «Краснодара» идет за 3.00 (33%), ничья — за 3.50 (26%).
Ставка в 1000 на успех гостей в случае положительного исхода принесет выигрыш в 3000 рублей и чистую прибыль в 2000 рублей.
Можете взять вариант «Краснодар» не проиграет» за 1.61. В десяти очных матчах «быки» уступили этому сопернику всего дважды.
Эксперты считают, что команды покажут засушливый футбол и не забьют много: на тотал больше 2.5 мяча котировка 2.05, на ТМ 2.5 — 1.82.
При этом шансы увидеть обмен голами выше, чем не увидеть: «обе забьют» доступен за 1.84, противоположный исход — за 1.96.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
8
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Факел
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
16
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1