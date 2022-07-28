28 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций ПАОК примет «Левски». Игра начнется в 20.30 по московскому времени на арене «Тумба», в России посмотреть ее не получится. Первая встреча закончилась победой софийского клуба со счетом 2:0.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначными фаворитами. Поставить на успех ПАОК можно за 1.47, это примерно 68% вероятности. Победа «Левски» оценивается котировкой 7.00 (10%), ничья идет за 4.40 (22%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4400 рублей.

Вариант «гости не проиграют» можно взять за 2.70.

В матче есть очевидный аутсайдер — помочь ему можно при помощи форы. Ф2(+1.5) оценена в 1.56, а Ф1(-1.5) — в 2.33.

ПАОК редко пробивает «верх», всего четыре раза за последние десять игр. У «Левски» такое случалось шесть раз за десять матчей. Если считаете, что матч получится результативным, возьмите тотал больше 2.5 мяча за 2.00.

Пусть «Левски» победил, ПАОК дома при своих горячих болельщиках всегда способен на чудо, а значит, ничего еще не ясно. Выберите того, кто пройдет в следующий раунд: на болгарский клуб можно поставить за 1.40, на греков — за 3.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу ПАОК за 5.50.

Прогноз и ставка на матч ПАОК — «Левски»

ПАОК — четвертьфиналист прошлогодней Лиги конференций, но уже несколько месяцев греки смотрятся жалко: Кубок проиграли, чемпионство тоже. Этим летом черно-белые сыграли всего один официальный матч — как раз против «Левски». Но болгары не просто выиграли, но и переиграли гостей. Однако в гостях положение команд должны быть диаметрально противоположным, и ПАОК докажет, что достоин играть в следующем раунде.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-1.5) за 2.33.