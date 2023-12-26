«Лада» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года
26 декабря в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч между тольяттинской «Ладой» и магнитогорским «Металлургом». Он пройдет на «Лада Арене» и начнется в 18.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 17.50 мск будет включена на сайте matchtv.ru, на телеканале KHL Prime и на онлайн-платформе «Кинопоиск».
Хотя «Металлург» сыграет на выезде, именно он считается фаворитом матча. На его победу в основное время в букмекерской компании OLIMPBET можно поставить с коэффициентом 1.95, вероятность такого исхода — примерно 51%. Ничья доступна за 3.93 (21%), успех «Лады» — за 3.49 (28%).
Вариант «ничья или победа хозяев» предложен за 1.81. Кстати, тольяттинцы ни разу не уступили «Магнитке» в основное время в этом году.
Тотал больше 4.5 шайбы предложено оформить за 1.82, ТМ 4.5 — за 1.97.
На три и более гола в исполнении гостей котировка — 1.85, на два и меньше — 1.95.
Выигрыш «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.55, «Лады» — в 2.43.
Прогноз и ставка на матч «Лада» — «Металлург»
«Лада» в этом году трижды играла с «Металлургом» и дважды победила в основное время, а еще раз уступила в овертайме. Но это все случилось на том отрезке, когда команда из Тольятти неистово набирала очки, благодаря чему до сих пор держится в группе лидеров. Сейчас же у нее поражение на поражении — семь в предыдущих 10 встречах.
«Металлург» тоже недавно преодолел серию из четырех неудач, но почти все они случились в играх с топовыми соперниками (ЦСКА, СКА, крепкое «Торпедо»). С «Ладой», даже в гостях, магнитогорцы проблем испытать не должны.
Рекомендуемая ставка: П2 за 1.95.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5