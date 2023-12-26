Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»: прогноз на матч саудовской про-лиги 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч саудовской про-лиги «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср» 26 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду («Аль-Наср»).
Фото Global Look Press

26 декабря в Саудовской Аравии состоится главный поединок 17-го тура про-лиги — «Аль-Иттихад» сойдется с «Аль-Насром». Встреча команд Карима Бензема и Криштиану Роналду пройдет в Джидде на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити». Начало — в 21.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет игру в прямом эфире.

Саудовская Аравия: Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 21:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Аль-Иттихад
Аль-Наср

Аналитики букмекерской компании OLIMPBET считают, что у «Аль-Насра» больше шансов на успех: поставить на гостей можно с коэффициентом 1.65, это около 55% вероятности. Победу «тигров» предложили с котировкой 4.62 (22%). Ничья доступна за 4.42 (23%).

Выигрыш «Аль-Иттихада» с форой (+1) идет за 1.78, Ф2 (-1) — за 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.56. Вариант «обе забьют» оценен за 1.53, обратный рынок — за 2.43.

Наиболее возможный итог противостояния, по версии экспертов, 2:1 в пользу «Аль-Насра». Этот счет можно взять за 7.34.

Криштиану Роналду (&laquo;Аль-Наср&raquo;). Роналду подчинил себе саудовскую лигу: лидирует в списке бомбардиров и по «гол плюс пас». Что будет с Кришем в 2024 году?

Прогноз и ставка на матч «Аль-Иттихад» — «Аль-Наср»

После возвращения с клубного чемпионата мира клуб из Джидды дома влетел «Аль-Раэду» (1:3), который плетется рядом с зоной вылета. Против идущего вторым «Аль-Насра» устоять будет еще сложнее: в двух предыдущих турах Криштиану Роналду и партнеры выиграли с общим счетом 7:2. А в восьми последних поединках про-лиги у команды из Эр-Рияда семь побед.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-1) за 1.95.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
Глава Крыма Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, порт оцеплен
На Украине сообщили о внесении в раду нового законопроекта о мобилизации
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
«Известия» публикуют кадры из освобожденной Марьинки
Популярное видео
Первый матч Ковальчука за «Спартак»: специальный репортаж Шевченко
Билялетдинов не может найти причины поражений
«Ванкувер» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
«Трактор» рвется наверх
«Рейнджерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лада» — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости