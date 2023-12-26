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«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль» 26 декабря 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

26 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 20:30. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ливерпуль

В букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе гостей: на красных предложили котировку 1.41, это около 68% вероятности. Успех «Бернли» оценили коэффициентом 7.19 (14%). Ничья идет за 5.39 (18%).

Аналитики ждут, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.57.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.74, обратный рынок — за 2.10.

У бордовых не получилось огорчить «Ливерпуль» в трех встречах кряду. Еще один сухарь Алиссона доступен за 2.36.

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Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Ливерпуль»

После двух подряд ничьих на «Энфилде» с «МЮ» (0:0) и «Арсеналом» (1:1) мерсисайдцы навестят предпоследнюю команду АПЛ. На «Терф Мур» у «Ливерпуля» не должно возникнуть проблем: в этом сезоне бордовые выиграли дома лишь однажды — у «Шеффилда» (5:0). В остальных восьми встречах «Бернли» уступил. Причем в шести случаях — с разницей в два мяча и более. В нынешнем чемпионате красные забивали ровно дважды в среднем за 90 минут — сдержать Мо Салаха и компанию у хозяев не выйдет. Тем более гости будут невероятно мотивированы: в случае победы и потери очков «канонирами» парни Юргена Клоппа снова станут лидерами таблицы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.03.

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ФК Ливерпуль
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«Сибирь» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 26 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
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