26 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.

В букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе гостей: на красных предложили котировку 1.41, это около 68% вероятности. Успех «Бернли» оценили коэффициентом 7.19 (14%). Ничья идет за 5.39 (18%).

Аналитики ждут, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.57.

Обмен меткими выстрелами дали за 1.74, обратный рынок — за 2.10.

У бордовых не получилось огорчить «Ливерпуль» в трех встречах кряду. Еще один сухарь Алиссона доступен за 2.36.

Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Ливерпуль»

После двух подряд ничьих на «Энфилде» с «МЮ» (0:0) и «Арсеналом» (1:1) мерсисайдцы навестят предпоследнюю команду АПЛ. На «Терф Мур» у «Ливерпуля» не должно возникнуть проблем: в этом сезоне бордовые выиграли дома лишь однажды — у «Шеффилда» (5:0). В остальных восьми встречах «Бернли» уступил. Причем в шести случаях — с разницей в два мяча и более. В нынешнем чемпионате красные забивали ровно дважды в среднем за 90 минут — сдержать Мо Салаха и компанию у хозяев не выйдет. Тем более гости будут невероятно мотивированы: в случае победы и потери очков «канонирами» парни Юргена Клоппа снова станут лидерами таблицы.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.03.

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