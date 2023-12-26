«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 26 декабря 2023 года
26 декабря «Ливерпуль» приедет в гости к «Бернли» в 19-м туре чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Терф Мур» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Пол Тирни. В России легально не показывают АПЛ.
В букмекерской компании OLIMPBET не сомневаются в победе гостей: на красных предложили котировку 1.41, это около 68% вероятности. Успех «Бернли» оценили коэффициентом 7.19 (14%). Ничья идет за 5.39 (18%).
Аналитики ждут, что соперники пробьют «верх» по голам: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.49, ТМ 2.5 — за 2.57.
Обмен меткими выстрелами дали за 1.74, обратный рынок — за 2.10.
У бордовых не получилось огорчить «Ливерпуль» в трех встречах кряду. Еще один сухарь Алиссона доступен за 2.36.
Прогноз и ставка на матч «Бернли» — «Ливерпуль»
После двух подряд ничьих на «Энфилде» с «МЮ» (0:0) и «Арсеналом» (1:1) мерсисайдцы навестят предпоследнюю команду АПЛ. На «Терф Мур» у «Ливерпуля» не должно возникнуть проблем: в этом сезоне бордовые выиграли дома лишь однажды — у «Шеффилда» (5:0). В остальных восьми встречах «Бернли» уступил. Причем в шести случаях — с разницей в два мяча и более. В нынешнем чемпионате красные забивали ровно дважды в среднем за 90 минут — сдержать Мо Салаха и компанию у хозяев не выйдет. Тем более гости будут невероятно мотивированы: в случае победы и потери очков «канонирами» парни Юргена Клоппа снова станут лидерами таблицы.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 2.03.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5