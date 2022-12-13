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Сегодня, 13:15

Кто станет лучшим вратарем чемпионата мира: Льорис, Ливакович или марокканец Буну?

Ставка на лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре.
Артемий Кутейников
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Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович в матче против Бразилии.
Фото Global Look Press

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего четыре матча: два полуфинала, финал и игру за третье место. За победу в турнире борются Хорватия, Франция, Аргентина и Марокко. За сборные выступают топовые вратари, которые уже проявили себя на ЧМ.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах голкиперов забрать приз лучшему вратарю турнира.

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Хорват Доминик Ливакович пропустил три мяча и провел два сухих матча: против Марокко и Бельгии на групповом этапе. Главное достижение вратаря загребского «Динамо» — две выигранные серии пенальти в плей-офф. Ливакович хладнокровно переиграл бьющих Японии и Бразилии, благодаря чему Хорватия вышла в полуфинал.

По мнению экспертов, как раз Доминик — главный фаворит на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Поставить на то, что хорват заберет награду, можно с коэффициентом 2.75.

Также высокие шансы на приз у марокканца Яссина Буну. «Атласские львы» пропустили в Катаре лишь один мяч, который сами себе же и забили в матче с Канадой на групповом этапе. Соперники еще ни разу не пробивали голкипера «Севильи», у которого в Катаре четыре сухих матча и выигранная серия пенальти с Испанией. Причем «Красная фурия» не пробила Буну даже в серии 11-метровых.

Поставить на то, что лучшим вратарем турнира станет Буну, можно за 3.00.

Аргентинец Эмилиано Мартинес пропустил в Катаре уже пять мячей, но зарешал в важных матчах. Эми отыграл на ноль против Мексики и Польши в последних двух матчах группового этапа и выиграл серию пенальти в 1/4 финала у Нидерландов.

Вероятность того, что награду возьмет Мартинес, оценена в 3.50.

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По мнению аналитиков, наименьшие шансы на премию у Уго Льориса. Франция пропускала по одному мячу в каждой игре, правда, сам вратарь провел в турнире четыре встречи из пяти. При этом Льорис фантастически провел четвертьфинал с Англией — оформил шесть сейвов.

Котировка на успех француза — 5.50.

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Аргентина — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Оренбург
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Краснодар

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Локомотив

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