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12 декабря, 14:15

Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Евгений Коростелев
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Оливье Жиру.
Фото Global Look Press
Реально в борьбе участвуют всего три игрока.

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему логическому завершению — на пороге полуфиналы, в турнире остались всего четыре команды. Борьбу за титул продолжают Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Претендентов на победу в гонке бомбардиров еще меньше — по сути, между собой соревнуются Килиан Мбаппе, Лео Месси и Оливье Жиру. Однако у других футболистов из продолжающих участие команд еще есть шансы нагнать беглецов.

Килиан Мбаппе. Месси, Мбаппе или андердог? Кто станет чемпионом мира в Катаре

И все-таки аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом Мбаппе. На победу француза можно поставить с коэффициентом 1.60. На то, что выиграет не он, котировка — 2.34. Килиан забил пять мячей на турнире и вытащил для «Трехцветных» два матча. По количеству голов он уже превзошел себя образца ЧМ-2018 — на турнире в России он отличился четыре раза.

Впереди у Мбаппе и сборной Франции матч против Марокко — команды, пропустившей всего один мяч и тот забили сами себе. Африканцы защитили ворота от посягательств Испании и Португалии, поэтому забить им для Мбаппе будет честью.

За 3.50 предложено взять успех Лионеля Месси. Аргентинец забил меньше француза (четыре мяча), но сделал больше для своей команды — Лео отметился результативными действиями в четырех матчах из пяти на турнире. В полуфинале от его идей будет зависеть, дотянет ли Хорватия снова до серии пенальти или нет. Если у Лео получится ударами и передачами взломать оборону соперника, то он не только проведет «Альбиселесте» в финал, но еще, возможно, нагонит Мбаппе.

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За 7.00 можно оформить ставку на Оливье Жиру. Форвард «Милана» забил победный мяч в противостоянии с Англией и довел число голов на турнире до четырех.

Всего на его счету рекордные 53 мяча за сборную, и он сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Оливье железно выйдет в старте на матч с Марокко и будет мишенью для навесов партнеров, если технично пройти оборону соперника не получится. В таком случае его шансы забить повысятся.

Коэффициент 50.0 предложен на Хулиана Альвареса. Нападающий «Сити» — второй бомбардир сборной Аргентины на турнире и человек, который вытеснил из состава Лаутаро Мартинеса. Правда, не факт, что против Хорватии в старте появится именно он: учитывая мощный и высокорослый центр обороны соперника, выше шансы увидеть с первых минут на поле того же Лаутаро.

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Минимальные шансы на успех у Юссефа Эн-Несири и у Андрея Крамарича — оба забили по два мяча (100). Чтобы догнать Мбаппе, им нужно забить минимум три мяча. Поверить в то, что кто-то из них забьет только в оставшихся двух матчах, нереально.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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