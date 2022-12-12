Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?
Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему логическому завершению — на пороге полуфиналы, в турнире остались всего четыре команды. Борьбу за титул продолжают Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Претендентов на победу в гонке бомбардиров еще меньше — по сути, между собой соревнуются Килиан Мбаппе, Лео Месси и Оливье Жиру. Однако у других футболистов из продолжающих участие команд еще есть шансы нагнать беглецов.
И все-таки аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом Мбаппе. На победу француза можно поставить с коэффициентом 1.60. На то, что выиграет не он, котировка — 2.34. Килиан забил пять мячей на турнире и вытащил для «Трехцветных» два матча. По количеству голов он уже превзошел себя образца ЧМ-2018 — на турнире в России он отличился четыре раза.
Впереди у Мбаппе и сборной Франции матч против Марокко — команды, пропустившей всего один мяч — и тот забили сами себе. Африканцы защитили ворота от посягательств Испании и Португалии, поэтому забить им для Мбаппе будет честью.
За 3.50 предложено взять успех Лионеля Месси. Аргентинец забил меньше француза (четыре мяча), но сделал больше для своей команды — Лео отметился результативными действиями в четырех матчах из пяти на турнире. В полуфинале от его идей будет зависеть, дотянет ли Хорватия снова до серии пенальти или нет. Если у Лео получится ударами и передачами взломать оборону соперника, то он не только проведет «Альбиселесте» в финал, но еще, возможно, нагонит Мбаппе.
За 7.00 можно оформить ставку на Оливье Жиру. Форвард «Милана» забил победный мяч в противостоянии с Англией и довел число голов на турнире до четырех.
Всего на его счету рекордные 53 мяча за сборную, и он сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Оливье железно выйдет в старте на матч с Марокко и будет мишенью для навесов партнеров, если технично пройти оборону соперника не получится. В таком случае его шансы забить повысятся.
Коэффициент 50.0 предложен на Хулиана Альвареса. Нападающий «Сити» — второй бомбардир сборной Аргентины на турнире и человек, который вытеснил из состава Лаутаро Мартинеса. Правда, не факт, что против Хорватии в старте появится именно он: учитывая мощный и высокорослый центр обороны соперника, выше шансы увидеть с первых минут на поле того же Лаутаро.
Минимальные шансы на успех у Юссефа Эн-Несири и у Андрея Крамарича — оба забили по два мяча (100). Чтобы догнать Мбаппе, им нужно забить минимум три мяча. Поверить в то, что кто-то из них забьет только в оставшихся двух матчах, нереально.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2