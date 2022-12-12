Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Реально в борьбе участвуют всего три игрока.

Чемпионат мира по футболу в Катаре подходит к своему логическому завершению — на пороге полуфиналы, в турнире остались всего четыре команды. Борьбу за титул продолжают Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко. Претендентов на победу в гонке бомбардиров еще меньше — по сути, между собой соревнуются Килиан Мбаппе, Лео Месси и Оливье Жиру. Однако у других футболистов из продолжающих участие команд еще есть шансы нагнать беглецов.

И все-таки аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают очевидным фаворитом Мбаппе. На победу француза можно поставить с коэффициентом 1.60. На то, что выиграет не он, котировка — 2.34. Килиан забил пять мячей на турнире и вытащил для «Трехцветных» два матча. По количеству голов он уже превзошел себя образца ЧМ-2018 — на турнире в России он отличился четыре раза.

Впереди у Мбаппе и сборной Франции матч против Марокко — команды, пропустившей всего один мяч — и тот забили сами себе. Африканцы защитили ворота от посягательств Испании и Португалии, поэтому забить им для Мбаппе будет честью.

За 3.50 предложено взять успех Лионеля Месси. Аргентинец забил меньше француза (четыре мяча), но сделал больше для своей команды — Лео отметился результативными действиями в четырех матчах из пяти на турнире. В полуфинале от его идей будет зависеть, дотянет ли Хорватия снова до серии пенальти или нет. Если у Лео получится ударами и передачами взломать оборону соперника, то он не только проведет «Альбиселесте» в финал, но еще, возможно, нагонит Мбаппе.

За 7.00 можно оформить ставку на Оливье Жиру. Форвард «Милана» забил победный мяч в противостоянии с Англией и довел число голов на турнире до четырех.

Всего на его счету рекордные 53 мяча за сборную, и он сделает все возможное, чтобы улучшить результат. Оливье железно выйдет в старте на матч с Марокко и будет мишенью для навесов партнеров, если технично пройти оборону соперника не получится. В таком случае его шансы забить повысятся.

Коэффициент 50.0 предложен на Хулиана Альвареса. Нападающий «Сити» — второй бомбардир сборной Аргентины на турнире и человек, который вытеснил из состава Лаутаро Мартинеса. Правда, не факт, что против Хорватии в старте появится именно он: учитывая мощный и высокорослый центр обороны соперника, выше шансы увидеть с первых минут на поле того же Лаутаро.

Минимальные шансы на успех у Юссефа Эн-Несири и у Андрея Крамарича — оба забили по два мяча (100). Чтобы догнать Мбаппе, им нужно забить минимум три мяча. Поверить в то, что кто-то из них забьет только в оставшихся двух матчах, нереально.