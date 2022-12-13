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13 декабря, 19:15

Аргентина — Хорватия: где смотреть матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Сборная Аргентины.
Фото Global Look Press

13 декабря в Катаре состоится первый полуфинал чемпионата мира по футболу, в котором сборная Аргентины сыграет с Хорватией. Встреча пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
3:0
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом встречи. На победу Лео Месси и Ко в основное время можно поставить с коэффициентом 1.90, что приблизительно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.40 (29%), успех Хорватии — за 4.90 (19%).

Выход «Альбиселесте» в финал предложено взять за 1.43, «Шашечных» — за 3.10.

При ставке в 1000 рублей на южноамериканцев в случае их триумфа выплата составит 1900 рублей, а чистая прибыль — 900 рублей.

Вариант «Хорватия не проиграет» доступен за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 2.50, ТМ 2.5 — за 1.59. Европейская сборная только в одном из пяти матчей на турнире пробила «верх» по голам.

Обмен точными ударами оценен котировкой 2.30, условие «обе забьют — нет» — за 1.62.

Оливье Жиру. Месси и Жиру в сражении с Мбаппе. Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ?

Гол Лео Месси — одно из самых ожидаемых событий игры. Взять его можно за 2.40. Дубль в исполнении капитана «Альбиселесте» идет за 8.73, хет-трик — за 25.4.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Аргентины — 5.10;

  • ничья 1:1 — 6.50;

  • 2:0 на южноамериканцев — 6.90.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Спартак

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Локомотив

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