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Прогнозы на спорт

11 декабря, 21:25

Хорватия оседлала удачу на ЧМ. Месси остановит Модрича на пути ко второму подряд финалу мундиаля?

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Аргентина празднует победу над Нидерландами.
Фото Global Look Press
Лео Месси.
Фото Global Look Press
1/2
Нужно всего лишь пробить Ливаковича.

Лео Месси в шаге от нового финала чемпионата мира. В 2014-м «Альбиселесте» в равном поединке потерпела неудачу против Германии (0:1). Теперь аргентинцы настроены еще серьезнее, ведь этот турнир — последний для их легендарного капитана.

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Когда состоится и где смотреть матч Аргентина — Хорватия

Первый полуфинал чемпионата мира состоится 13 декабря в 22.00 по московскому времени на Национальном стадионе в Лусаиле. В прямом эфире его покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аргентина — Хорватия: прогноз и ставка на матч ЧМ 13 декабря 2022 года

Сборная Хорватии — главный поставщик ничьих на последних чемпионатах мира. В 2018-м «Шашечные» завершили «миром» три матча плей-офф: обыграли по пенальти Данию, Россию и в дополнительное время прошли Англию. В Катаре команда Златко Далича трижды сыграла 0:0: на групповом этапе с Марокко и Бельгией, а в плей-офф — с Бразилией. Еще были 1:1 с Японией. «Самураев» и пентакампеонов вице-чемпионы мира одолели по пенальти.

Разница между хорватами образца 2018 и 2022 годов проста: четыре года назад Модрич и компания старались атаковать и играли значительно более открыто. В Катаре серьезно постаревшая команда (средний возраст 26.4 года) действует сильно оборонительнее: в пяти матчах «Шашечные» создали моментов всего на 5.5 xG, половина из которых пришлась на единственную победу — у Канады (4:1).

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Несмотря на игру с оглядкой на оборону, нельзя сказать, что хорваты действуют волшебно перед своими воротами. Больше всего на их успехи влияет фактор Доминика Ливаковича. Вратарь загребского «Динамо» потащил три пенальти в серии с Японией и удар с точки от Родриго в противостоянии с Бразилией. С теми же пентакампеонами он совершил 10 сейвов по ходу игры — очевидно, без него Хорватия давно отправилась бы домой.

Лионелю Месси с партнерами придется преодолевать серьезные оборонительные редуты, но аргентинцы привыкли к сильно оборонительному стилю соперников. На этом турнире, в том числе благодаря сумасшедшим передачам Лео, «Альбиселесте» обыграла Польшу, Мексику и Австралию. Преодолела еще более топовую оборону Нидерландов. Всем соперникам южноамериканцы забили дважды.

Лео Месси. Фото Global Look Press
Лео Месси.
Фото Global Look Press

Высокая результативность действующих победителей Кубка Америки в матчах с закрывающимися на замок андердогами — ключ к успеху на мундиале. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Аргентину фаворитом предстоящей встречи. На ее победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.79, вероятность исхода — примерно 55%. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех Хорватии — за 5.50 (17%).

На прошлом чемпионате мира Хорватия обыграла Аргентину в группе с крупным счетом (3:0), но сейчас такие победы фанатам «Шашечных» только снятся. В ближайшем матче европейцы перекроют все подходы к воротам Ливаковича и будут надеяться на реакцию вратаря во время прорывов соперника.

Бразильцы довольно успешно вскрывали оборону соперника, но халтурили в решающий момент. У Аргентины есть Месси, который с легкостью будет выводить партнеров на рандеву с голкипером хорватов. Останется только его пробить, но сделать это, как показывает практика, непросто — вряд ли команды забьют много голов.

Прогноз от «СЭ»: 1Х и ТМ 2.5 за 1.85.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Аргентина
Хорватия

ТБ 2.5

35%

2.50

П1

25%

1.90

ТМ 1.5

14%

2.70
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Тампа-Бэй
Сиэтл

П1

24%

1.85

ИТБ1 (3.5)

19%

2.00

Ф1(-1)

17%

2.04
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Полуфинал
Франция
Марокко

Ф1(-1.5)

29%

2.60

Х2

24%

2.65

ИТБ1 (1.5)

23%

1.88
13
7
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