Аргентина — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года
13 декабря пройдет первый полуфинал чемпионата мира в Катаре, в котором сойдутся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле. Стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «Шашечных» предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за меньшие 3.40 (28%).
Ждете успех команды Лео Месси? Ставка в 1000 рублей на победу Аргентины в случае выигрыша принесет 1860 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа «Альбиселесте» 1:0 идет за 5.10;
• ничья 1:1 — за 6.50;
• успех Аргентины 2:0 — за 6.90.
Хорватия еще ни разу не проиграла в Катаре, хотя в основное время оформила лишь одну победу над Канадой в группе (4:1). Поставить на то, что «Шашечные» снова как минимум не уступят за 90 минут, можно с коэффициентом 2.00.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за более реалистичные 1.59.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.30, «обе забьют — нет» идет за 1.62.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Хорватия — одна из самых закрытых команд турнира. Три из пяти игр сборной в Катаре (в основное время) закончились нулевыми ничьими, а в матче с Японией коллективы на двоих оформили лишь два мяча (1:1). К тому же «Шашечные» — одни из самых опытных на ЧМ. Средний возраст команды Златко Далича 27.4 года, а значительная часть этого состава добиралась до финала прошлого чемпионата мира. Вероятно, Хорватии по силам сковать соперника, тем более что звездная Бразилия за 90 минут так и не вскрыла «Шашечных».
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2