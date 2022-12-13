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Аргентина — Хорватия: прогноз на матч чемпионата мира 13 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Лука Модрич в матче против Бразилии.
Фото Global Look Press

13 декабря пройдет первый полуфинал чемпионата мира в Катаре, в котором сойдутся Аргентина и Хорватия. Матч пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле. Стартовый свисток итальянца Даниэле Орсато прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир начнется в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/2 финала
13 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Аргентина
Хорватия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев серьезными фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 1.90, что составляет примерно 53% вероятности. Выигрыш «Шашечных» предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за меньшие 3.40 (28%).

Ждете успех команды Лео Месси? Ставка в 1000 рублей на победу Аргентины в случае выигрыша принесет 1860 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «Альбиселесте» 1:0 идет за 5.10;

• ничья 1:1 — за 6.50;

• успех Аргентины 2:0 — за 6.90.

Хорватия еще ни разу не проиграла в Катаре, хотя в основное время оформила лишь одну победу над Канадой в группе (4:1). Поставить на то, что «Шашечные» снова как минимум не уступят за 90 минут, можно с коэффициентом 2.00.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.50, ТМ 2.5 — за более реалистичные 1.59.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.30, «обе забьют — нет» идет за 1.62.

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Прогноз и ставка на матч Аргентина — Хорватия 13 декабря 2022 года

Хорватия — одна из самых закрытых команд турнира. Три из пяти игр сборной в Катаре (в основное время) закончились нулевыми ничьими, а в матче с Японией коллективы на двоих оформили лишь два мяча (1:1). К тому же «Шашечные» — одни из самых опытных на ЧМ. Средний возраст команды Златко Далича 27.4 года, а значительная часть этого состава добиралась до финала прошлого чемпионата мира. Вероятно, Хорватии по силам сковать соперника, тем более что звездная Бразилия за 90 минут так и не вскрыла «Шашечных».

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.59.

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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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