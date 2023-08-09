Крылья Советов

«Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России отправится на выезд в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». В прошлом розыгрыше турнира команды тоже попали в один квартет. Поединок состоится на «Самара Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение команде Сергея Семака: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.74, это примерно 56% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 4.56 (20%) — это наименее возможный итог поединка. Котировка на ничью — 3.96 (24%).

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Также доступен широкий выбор ставок на успех одного из клубов с учетом форы:

• Ф1(1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.73;

• Ф1(0) можно взять за 3.42, Ф2(0) — за 1.31.

Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.47. Соперники действительно нередко выдавали яркие поединки — в трех из четырех матчей в прошлом сезоне пробили отметку в три забитых мяча.

Поставить на обмен точными ударами можно за 1.49, обратный вариант доступен за 2.59. В двух последних очных встречах отличались оба коллектива, всего же этот рынок заходил в шести из предыдущих 10 столкновений.

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