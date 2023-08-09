Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Зенит» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки «Крыльев» на тренировке.
Фото Телеграм-канал «Крыльев Советов», Telegram

«Зенит» во втором туре группового этапа Кубка России отправится на выезд в Самару, где встретится с «Крыльями Советов». В прошлом розыгрыше турнира команды тоже попали в один квартет. Поединок состоится на «Самара Арене», стартовый свисток арбитра Сергея Чебана прозвучит в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканал «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-платформа «Кинопоиск».

Кубок России. Группа C
09 авг, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Зенит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение команде Сергея Семака: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.74, это примерно 56% вероятности. Выигрыш хозяев предложен за 4.56 (20%) — это наименее возможный итог поединка. Котировка на ничью — 3.96 (24%).

Верите в самарцев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Крыльев» при благоприятном исходе принесет 4560 рублей.

Также доступен широкий выбор ставок на успех одного из клубов с учетом форы:

• Ф1(1.5) идет за 1.45, Ф2(-1.5) — за 2.73;

• Ф1(0) можно взять за 3.42, Ф2(0) — за 1.31.

Дуглас Сантос (&laquo;Зенит&raquo;). «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Аналитики практически уверены, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.52, ТМ 2.5 — за 2.47. Соперники действительно нередко выдавали яркие поединки — в трех из четырех матчей в прошлом сезоне пробили отметку в три забитых мяча.

Поставить на обмен точными ударами можно за 1.49, обратный вариант доступен за 2.59. В двух последних очных встречах отличались оба коллектива, всего же этот рынок заходил в шести из предыдущих 10 столкновений.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

1
0
Читайте также
Жительницу Анапы обвинили в убийстве малолетнего сына
Экс-разведчик США предрек уничтожение бронетанковых отрядов ВСУ из-за Зеленского
Умер переводчик Леонид Володарский
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА — «Факел»: где смотреть матч Кубка России 9 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости