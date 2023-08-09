«Панатинаикос» — «Марсель»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 9 августа 2023 года
9 августа греческий «Панатинаикос» сойдется с французским «Марселем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Стартовый свисток румынского судьи Иштвана Ковача прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России легально не проведут легальную трансляцию поединка.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на положительный результат: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, что около 51% вероятности. Выигрыш хозяев идет за 4.09 (23%), котировка на ничью чуть ниже — 3.59 (26%).
Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Олимпик» при благоприятном исходе принесет 1920 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают перевес «Марселя»:
• 1:1 — за 6.20;
• 1:0 в пользу бело-голубых — за 6.60;
• 0:0 и 2:0 — за 7.75.
Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.79. Французский клуб только стартует в квалификации, а вот «Панатинаикос» уже преодолел одну стадию, где справился с «Днепром», — в обеих встречах соперники оформили по четыре мяча на двоих.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.92, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.87.
Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Марсель»
«Клеверные» уже прошли один раунд квалификации, где справились с «Днепром» (3:1 в гостях и 2:2 дома). Для «Олимпика» сезон стартует именно поединком в Афинах. «Марсель» выглядит фаворитом: в последние три сезона бело-голубые дважды выступали на групповом этапе ЛЧ и не так давно играли в финале Лиги Европы — в мае 2018-го. К новой кампании французы неплохо усилились: подобрали Пьер-Эмерика Обамеянга, купили Руслана Малиновского, Исмаилу Сарра и других крепких футболистов.
Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» за 1.92.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0