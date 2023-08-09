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«Панатинаикос» — «Марсель»: прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 9 августа 2023 года

Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов «Панатинаикос» — «Марсель» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»).
Фото Global Look Press

9 августа греческий «Панатинаикос» сойдется с французским «Марселем» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первая встреча команд пройдет в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис». Стартовый свисток румынского судьи Иштвана Ковача прозвучит в 21.00 по московскому времени. В России легально не проведут легальную трансляцию поединка.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
09 авг, 21:00. OACA Spiros Louis (Афины)
Панатинаикос
Марсель

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у гостей больше шансов на положительный результат: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.92, что около 51% вероятности. Выигрыш хозяев идет за 4.09 (23%), котировка на ничью чуть ниже — 3.59 (26%).

Верите в фаворита? Ставка в 1000 рублей на «Олимпик» при благоприятном исходе принесет 1920 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния отражают перевес «Марселя»:

• 1:1 — за 6.20;

• 1:0 в пользу бело-голубых — за 6.60;

• 0:0 и 2:0 — за 7.75.

Эксперты сомневаются, что поединок получится ярким: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.79. Французский клуб только стартует в квалификации, а вот «Панатинаикос» уже преодолел одну стадию, где справился с «Днепром», — в обеих встречах соперники оформили по четыре мяча на двоих.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 1.92, вариант «обе забьют — нет» оценен в 1.87.

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Прогноз и ставка на матч «Панатинаикос» — «Марсель»

«Клеверные» уже прошли один раунд квалификации, где справились с «Днепром» (3:1 в гостях и 2:2 дома). Для «Олимпика» сезон стартует именно поединком в Афинах. «Марсель» выглядит фаворитом: в последние три сезона бело-голубые дважды выступали на групповом этапе ЛЧ и не так давно играли в финале Лиги Европы — в мае 2018-го. К новой кампании французы неплохо усилились: подобрали Пьер-Эмерика Обамеянга, купили Руслана Малиновского, Исмаилу Сарра и других крепких футболистов.

Рекомендуемая ставка: победа «Марселя» за 1.92.

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«Крылья Советов» — «Зенит»: где смотреть матч Кубка России 9 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
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 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
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