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ЦСКА — «Факел»: где смотреть матч Кубка России 9 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России ЦСКА — «Факел» 9 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Кирилл Набабкин (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

ЦСКА во втором туре группового этапа Кубка России примет «Факел», потерпевший поражение во всех официальных матчах этого сезона. Стартовый свисток судьи Романа Галимова прозвучит на «ВЭБ Арене» в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами встречи: коэффициент на победу армейцев — 1.56, что составляет приблизительно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.63 (16%) — это наименее возможный результат поединка, ничья предложена 4.43 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество красно-синих:

• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;

• 1:0 — за 7.35;

• 1:1 — за 7.75.

Аналитики ожидают яркий поединок: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники преодолели отметку в три точных выстрела лишь в одном из двух очных столкновений. Но в текущем сезоне рынок ТБ 2.5 зашел в восьми из девяти проведенных командами матчей.

Мойзес (ЦСКА). ЦСКА — «Факел»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года

Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.73, обратный вариант — в 2.09. В минувшем сезоне оппоненты обменялись голами только в одной из двух игр в РПЛ.

Также предложен комбинированный вариант «обе забьют и ТБ 2.5»: его можно взять за 1.92. Последняя встреча между ЦСКА и «Факелом» в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев «ВЭБ Арены».

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«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз на матч Кубка России 9 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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