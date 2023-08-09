ЦСКА во втором туре группового этапа Кубка России примет «Факел», потерпевший поражение во всех официальных матчах этого сезона. Стартовый свисток судьи Романа Галимова прозвучит на «ВЭБ Арене» в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», а также телеканал «Матч! Премьер» и сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами встречи: коэффициент на победу армейцев — 1.56, что составляет приблизительно 63% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 5.63 (16%) — это наименее возможный результат поединка, ничья предложена 4.43 (21%).

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Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния намекают на серьезное преимущество красно-синих:

• 2:0 в пользу ЦСКА — за 7.17;

• 1:0 — за 7.35;

• 1:1 — за 7.75.

Аналитики ожидают яркий поединок: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.63, ТМ 2.5 — за 2.30. В прошлом розыгрыше РПЛ соперники преодолели отметку в три точных выстрела лишь в одном из двух очных столкновений. Но в текущем сезоне рынок ТБ 2.5 зашел в восьми из девяти проведенных командами матчей.

Вероятность увидеть обмен результативными действиями оценена в 1.73, обратный вариант — в 2.09. В минувшем сезоне оппоненты обменялись голами только в одной из двух игр в РПЛ.

Также предложен комбинированный вариант «обе забьют и ТБ 2.5»: его можно взять за 1.92. Последняя встреча между ЦСКА и «Факелом» в Москве завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев «ВЭБ Арены».

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